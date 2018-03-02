Володин возьмет под личный контроль ситуацию с приставаниями Слуцкого

2 Март 17:26 2018-03-02T22:34:35+03:00

Спикер Госдумы заявил, что не даст в обиду журналисток, и эта история многих поставит на место

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Одна из журналисток, рассказавших на условиях анонимности о приставаниях главы думского Комитета по международным делам Леонида Слуцкого, назвала свое имя. Это продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук. Она записала видеообращение к депутату.

- Леонид Эдуардович, вот уже несколько дней вы с удивительным упорством отрицаете вашу вину. Истории девушек, моих коллег, пострадавших от ваших домогательств называете бредом. Мол, это все предвыборная провокация, а истории-то анонимные, кто им поверит? Ну что ж, Леонид Эдуардович, придется выходить из тени. Одна из трех девушек, рассказавших на условиях анонимности о ваших домогательствах — это я, - сообщила Дарья Жук.

Дальше она рассказала, что осенью 2014 года пригласила Слуцкого в эфир телеканала.

- Вы пришли и вели себя, кстати, вполне прилично. Но потом, когда я начала вас звать уже в другую программу, вы «тыкали», скабрезно шутили и отвечали, что придете в студию, только если я пойду с вами на ужин. Я не реагировала, и, надо отдать вам должное, в эфир вы все-таки пришли. Как только вы зашли в студию, вы почти сразу же проявили себя — силой пытались меня поцеловать, пытались трогать, вели себя грубо и назойливо. Мне было неприятно и страшно, поэтому я попросила своего коллегу проводить вас на эфир и больше с вами не контактировала, - рассказала журналистка, а потом сообщила, что отправила письмо в думскую комиссию по этике с просьбой наказать Слуцкого.

- Разве не стыдно — работать в парламенте и так низко себя вести? - заметила журналистка.

В комиссии по этике в пятницу подтвердили, что письмо получили (его собираются рассмотреть на заседании комиссии 18 марта, а до этого выслушать мнение Слуцкого). Более того, ситуацию со Слуцким пообещал взять под личный контроль спикер Госдумы Вячеслав Володин.

- Все должно решаться в правовой плоскости. Если такие ситуации случаются, девушек в обиду давать нельзя. Эта ситуация бесследно не пройдет. Сама тема поднята, и это многих поставит на место», — заключил он.

Напомним, что ранее публично о домогательствах со стороны Слуцкого сообщила заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе. Но в думскую комиссию по этике она почему-то не обратилась. Имя еще одной журналистки, также сообщившей «Дождю» о приставаниях депутата, пока остается неизвестным.

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