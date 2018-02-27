Nokia перевыпустила телефон, который снимался в «Матрице»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-02-27T01:25:11+03:00

Тот самый, который за футуристический дизайн получил приглашение сняться в первой «Матрице» (1999 год – почти 20 лет назад!). Фото: кадр из фильма

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Итак, финская Nokia не то чтобы триумфально, но вполне заметно возвращается на мировой рынок. Подробнее про новинки, показанные в Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне, в том числе и очень достойные смартфоны, читайте тут.

Мне же интересно проанализировать упорное желание финнов «вернуться к истокам». На прошлом конгрессе в Барселоне Nokia показала реинкарнацию культового телефона 3310 – кнопочный аппарат много лет назад считался «неубиваемым». И я даже знаю людей, которые до сих пор хранят еще тот, старый аппарат как резервный – мол, даже если все устройства выйдут из строя старая добрая Nokia не подведет.

И вот теперь – «банан» - слайдер Nokia 8110.

И вот теперь – «банан» - слайдер Nokia 8110. Тот самый, который за футуристический дизайн получил приглашение сняться в первой «Матрице» (1999 год – почти 20 лет назад!). Причем, в одном кадре с самим Нео.

Что стоит за этим? Четкий расчет? Но насколько он верен в эпоху гегемонии смартфонов? Нахальство? Желание вернуть человечество в кнопочную эпоху? Думаю, первое.

Причем, в одном кадре с самим Нео.Фото: кадр из фильма

- Трансформируя рынок телефонов, в прошлом году мы выпустили обновленный Nokia 3310 и получили большое количество положительных отзывов, - рассказывал мне директор по маркетингу российского представительства HMD Global (а бренд Nokia сейчас принадлежит этой компании) Максим Асташев. - В этом году мы дополнили коллекцию Originals и перезапустили еще одну культовую модель Nokia 8110 с поддержкой 4G. Возвращение к истокам сейчас очень популярно. Согласитесь, Nokia один из немногих брендов производителей мобильных, кому есть что вспомнить.

То есть Nokia абсолютно точно играет на ностальгии. Где сейчас знаменитые мобильники от Siemens, Ericsson, Motorola? Эх…

А Nokia не просто нашла в себе силы вернуться на рынок после того, как по ней катком прошла Microsoft (купила бренд, переиначила, стала запускать смартфоны под своей операционкой, а в конце концов забросила выпуск аппаратов). Nokia, похоже, выбрала единственно правильную стратегию – подчеркивая преемственность.

И вот итог – несмотря на премьеру довольно большого количества крутых мобильников, чуть ли не самой популярной новостью на прошлогоднем MWC стала обновленная Nokia 3310.

И вот итог – несмотря на премьеру довольно большого количества крутых мобильников, чуть ли не самой популярной новостью на прошлогоднем MWC стала обновленная Nokia 3310. В этом году фотографии «банана» у уха Нео снова оказались вровень с картинками с других именитых стендов.

И вот результат. Уже в сентябре прошлого года Nokia вернула первое место по продажам в России кнопочных телефонов, потеснив очень приличный и давно работающий на нашем рынке Fly. А через несколько месяцев за кнопочными подтянулись и смартфоны. В конце прошлого года в России финский бренд оказался на 8 месте среди производителей мобильных аппаратов.

Nokia 3310

Перспективы

Скорее всего, в этом году в России Nokia закрепит позиции. И не в последнюю очередь за счет ностальгических сотовых. Дело в том, что в последние годы появилась мода на два мобильных аппарата у одного пользователя. Один – как правило на самый простой смартфон – используется за навигации, работы в интернете, игр, проверки почты и прочих сервисов. А вот звонки люди предпочитают совершать по более простым и более надежным аппаратам. Я много раз наблюдал, как для разговора солидные люди вынимали из кармана кнопочный телефон, объясняя, что он надежнее и «в нем лучше слышно».

Интересно, какой аппарат будет перезапущен в следующем году? Не менее знаменитый Nokia N72? А, может, раскладушка Nokia 2720? Или замечательный Nokia N97 с выдвигающейся полной клавиатурой? Будем посмотреть.

И да – в описании Nokia 8110 финны специально подчеркнули – в аппарате предустановлена игра «Змейка». Кто знает о чем речь – поймет изящество решения.

Характеристики Nokia 8110 в редакции 2018 года:

- Дисплей 2,4-дюйма, с разрешением 320 × 240 точек. Не сенсорный,

- Программная платформа YunOS как и у Nokia 3310 4G,

- Процессор Qualcomm Snapdragon 205 с двумя 32-разрядными ядрами Cortex-A7 с тактовой частотой до 1,1 ГГц и интегрированным графическим контроллером Adreno 304.

- Можно пользоваться приложениями Google Assistant, Google Поиск, Google Карты, Facebook и Twitter,

- Камера задняя 2 мегапикселя. Фронтальной нет,

- Будет выпускаться две модификации – под одну или две SIM-карты,

- Аккумулятор 1500 мА·ч, заряда которого хватает на 9 часов разговоров в 4G-сетях либо на 48 часов прослушивания музыки через наушники.

В России мобильник начнут продавать в мае. Цена составит примерно 5000 рублей.