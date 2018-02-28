У Дмитрия Шепелева отнимают дом, купленный на деньги Жанны Фриске

СЕГОДНЯ 01:13 2018-02-28T01:04:07+03:00

Дмитрий и Жанна так и не зарегистрировали свои отношения. Фото: Личный архив

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Противостояние родных умершей от рака Жанны Фриске и ее гражданского мужа Дмитрия Шепелева продолжается. После тайм-аута юристы семьи Фриске вновь переходят к решительным действиям, о которых они рассказали «Комсомольской правде».

Внук забывает бабушку и дедушку

После смерти Жанны Фриске ее четырехлетнего сына Платона воспитывает отец мальчика Дмитрий Шепелев. Из-за ссоры с родителями певицы телеведущий отказывается давать родным Жанны видеться с ребенком.

- Суд обязал Шепелева раз в месяц обеспечивать свидания с малышом бабушке и дедушке Фриске. Но Дмитрий не исполняет решения суда под разными надуманными предлогами: то нет времени, то уехали, то Платон заболел и так далее, - рассказали «КП» юристы отца певицы Владимира Фриске. - Очередное свидание в январе было снова сорвано. Дмитрий, в свою очередь, говорит: Платон и не хочет видеть бабушку и дедушку. Мы подозреваем, что Шепелев намеренно настраивает ребенка против близких. На одном свидании Платон спросил: «Дедушка, когда ты вернешь нам с папой дом и деньги?» В последнюю встречу в прошлом году не захотел общаться с бабушкой, отвернулся от нее. Сказал, что папа запрещает принимать от родных подарки... Мы настаиваем на проведении независимой психологической экспертизы Платона. Возможно, такой настрой идет от Дмитрия, который может внушить ребенку что угодно.

- Но мальчик может вести себя так не из-за злого умысла отца, а просто потому, что забывает бабушку и дедушку. Психологи утверждают: у детей короткая память. И если они кого-то долго не видят, начинают забывать...

- Это замкнутый круг: ребенок не будет помнить родных, если Шепелев продолжит препятствовать их встречам. В итоге получается, что мальчик искусственно лишен родственников. Это нарушает права ребенка!

По этой доверенности Шепелев купил дом с участком.

Особняк раздора

- Нам известна голубая мечта Шепелева - поселиться с Платоном в купленном еще при жизни Жанны загородном доме в Истринском районе Подмосковья, - продолжают юристы Фриске. - Он очень близок к этому, но мы собираемся вмешаться.

Напомним: вскоре после того, как Жанна узнала о своем страшном диагнозе, Шепелев снял с ее счета крупную сумму. На эти деньги он и купил загородный дом. «КП» ознакомилась с копией доверенности, выданной

2 июля 2013 года в Майами (24 июня Жанна первый раз попала в американскую клинику, где ей объявили смертельный диагноз). Как следует из документа, певица доверила Дмитрию «купить за цену и на условиях по своему усмотрению 1/2 доли земельного участка общей площадью 3730 кв. м (...) и 1/2 доли жилого дома общей площадью 393 кв. м».

- А почему она только половину участка и дома доверила ему приобрести?

- Потому что подразумевалось, что Шепелев вторую половину купит на свои деньги. Но у него не было средств в тот момент. И он обещал, что вернет деньги за эту половину позже. Всего Дмитрий потратил на покупку 38 миллионов рублей. Из них 36 млн. ушли на земельный участок и 2 млн. - на сам дом.

Теперь, по мнению юристов, долг Шепелева перед семьей Фриске составляет половину этой суммы - 19 млн. рублей.

К слову, в этом коттедже Жанна из-за болезни не была ни разу, видела его только на фотографиях. Шепелев же по сей день живет с ребенком в съемной квартире.

Поселиться в доме сразу после смерти Жанны у него не получилось из-за юридических тонкостей. Вторая половина особняка, оформленная на Жанну, была разделена в равных долях между наследниками - Платоном и родителями певицы. Владимир Фриске после ссоры с несостоявшимся зятем отказался пускать его в коттедж.

- При этом Владимир Фриске объявлял, что готов вообще отказаться от дома, если Шепелев будет регулярно давать ему видеться с внуком, - подчеркивают юристы. - Сначала Дмитрий пообещал устраивать свидания с ребенком, но потом стал юлить.

Чтобы как-то наладить отношения, Владимир Фриске сделал шаг ему навстречу. Он и мама Жанны отказались от своих долей в доме в пользу внука. Половина коттеджа теперь принадлежит Платону. Вторая по-прежнему остается за Шепелевым.

- Недавно мы узнали о желании Шепелева вселиться в этот дом, - говорят юристы Фриске. - Но он так и не выполнил своего обещания - не выплатил 19 млн. родным за половину этой недвижимости. А раз так, мы подаем на Шепелева иск в суд.

Общая площадь дома с участком - 3730 кв. метров.Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

«Снять средства не удалось»

- Недавно мы узнали еще один любопытный факт, - продолжают юристы семьи Фриске. - Дмитрий обратился в банк с надеждой получить личные деньги Жанны с ее персонального счета. При жизни Жанна продала свой дом в Америке и положила вырученные деньги -

475 тысяч долларов - на счет. Шепелев знал, что в банке есть счет Жанны, но не знал его номера. И тогда он подал заявление: мол, у них в банке есть счет Жанны Фриске, и он, как законный представитель Платона, имеет право получить деньги. При этом в заявлении он указал, что Платон - единственный наследник, других наследников нет. То есть заведомо ввел в заблуждение работников банка. Тем не менее сотрудники банка узнали, что идет судебное разбирательство между Шепелевым и родными Жанны, и отказали ему в выдаче денег. Мы планируем привлечь Шепелева к ответственности и за покушение на мошенничество.

ЕЩЕ УПРЕК

«На поминках травил анекдоты»

- Шепелев нам мстит с помощью ребенка, - считает Владимир Фриске. - Он способен на непонятные поступки. Помню, Жанна рассказывала, как они отдыхали за границей - остановились в доме у одной хозяйки. Что-то не понравилось, решили съезжать. Так Шепелев взял и помочился ей в горшок с цветами - такая мелкая пакость. А как он себя вел на поминках Жанны! В какой-то момент выскочил на третий этаж, встал в окно, сделал вид, что собирается выпрыгнуть. Все так демонстративно. Сказал: «Мне без нее не жить, я сейчас прыгну!» Его схватили, стащили. Но потом он рассмеялся, сказал: «Чего перепугались? Я что, дурак? Я еще жить буду, и долго!» То есть он симулировал попытку суицида. Гости были в шоке, они все это видели (на этот случай, не раскрывая подробностей, намекала телеведущая Лера Кудрявцева в своем шоу «Секрет на миллион». - Ред.). А после этого инцидента Шепелев анекдоты травил, смеялся, пил, вел себя неадекватно. Показалось, он даже рад, что обрел полную свободу…

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В декабре юристы семьи Жанны Фриске добились очередной встречи клиентов с сыном певицы. Напомним: Платону сейчас 4 года, он живет со своим отцом - телеведущим Дмитрием Шепелевым. По суду Шепелев обязан разрешать семье Фриске раз в месяц видеться с ребенком. Но он постоянно находит причины переносить общение мальчика с родней. Предпоследнее свидание Платона с семьей его мамы прошло в сентябре - тогда мальчик общался с дедушкой Владимиром Фриске - отцом певицы. (подробности)

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