2018-02-28T13:50:58+03:00
Происшествия

Обыкновенные герои: Двое пожарных спасли четырех человек ценой собственной жизни

Ожоги были такой силы, что спасатели скончались на месте
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
Поделиться:
Комментарии: comments45
Погибшие пожарные Михаил Фомин и Александр Драевский. Фото: ГУ МЧС по МосквеПогибшие пожарные Михаил Фомин и Александр Драевский. Фото: ГУ МЧС по Москве
Изменить размер текста:

Несправедливая и ужасная трагедия произошла поздним вечером 27 февраля на севере Москвы. Спасая других, погибли двое пожарных - 33-летний Михаил Фомин и 35-летний Александр Драевский.

- Ночью наши ребята успели спасти четверых человек из горящей квартиры в многоэтажке. Но в ходе тушения пожара, опытные спасатели погибли из-за обильного выброса пламени, - рассказали в ГУ МЧС по Москве.

Ожоги были такой силы, что пожарные скончались на месте. Как рассказывают коллеги погибших, в 21 час 48 минут в оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре в районе Коптево на бульваре Матроса Железняка. Пожар происходил на последнем этаже 16-ти этажного жилого дома. Пожарные Михаил Фомин и Александр Драевский, одними из первых прибыли на место и ценой собственной жизни спасли четырех человек, трое из которых дети. Они успели вывести их из горящей квартиры.

В часть, где служили погибшие пожарные, несут цветы. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

В часть, где служили погибшие пожарные, несут цветы.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Когда людей вывели из квартиры, спасатели вернулись на место пожара для эвакуации жителей соседних квартир. При проведении мероприятий для защиты путей эвакуации произошло нарушение остекления и обильный выброс пламени. К сожалению наши коллеги пожарные погибли, - сказали в ГУ МЧС по Москве.

О погибших говорят, как о героях. Они бойцы 41 пожарно-спасательной части 29 пожарно-спасательного отряд ФПС по Москве. Опытные и преданные своему делу спасатели, которые неоднократно принимали участие в тушении пожаров на территории Москвы.

Фото Александра Драевского на стенде в части, где он служил. ФОТО (пересъемка) Дина КАРПИЦКАЯ

Фото Александра Драевского на стенде в части, где он служил. ФОТО (пересъемка) Дина КАРПИЦКАЯ

Свой путь в МЧС старшина внутренней службы 33-летний Михаил Фомин выбрал еще в юные годы - в 2003 году окончил Московский пожарный колледж, выйдя из стен образовательного учреждения со специальностью "пожарный". Михаил Фомин был награжден медалью "За отвагу на пожаре". О 35-летнем коллеге прапорщике внутренней службы Александре Драевском известно, что также по итогам профессиональной дятельности неоднократно поощрался руководством. У него остались жена и 13-летняя дочь.

- Московский гарнизон скорбит и выражает соболезнования родным и близким наших товарищей, - сказали в ГУ МЧС по Москве.

ОФИЦИАЛЬНО

Следователи Москвы уже начали проверку по факту гибели двух сотрудников пожарной службы.

- В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления причин возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве (по взаимодействию со СМИ) Юлия Иванова.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Алиса ТИТКО

 
Читайте также
Новости 24
СМИ узнали о том, что МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России
В Македонии состоялся митинг против переименования страны
Украинский закон о статусе русского языка признан неконституционным
Налоговая служба отчиталась о 20% росте поступлений в консолидированный бюджет РФ
Канцлер Австрии на встрече с Путиным предложил углублять отношения двух стран
Аваков рассказал о происхождении виллы на побережье Италии
Песков: Послание Путина Федеральному собранию охватит широкий круг вопросов
МЧС предупредило о сохранении аномальных морозов в Москве
Алекс Лесли попросил политического убежища в США для себя и Насти Рыбки
Онищенко отверг идею наказания медсестер за подмену детей
Лавров: Военные США готовят Европу к применению тактического ядерного оружия против России
ВС США жалуются на то, что Россия мешает им доминировать
Песков пояснил причину срыва гуманитарной паузы в Восточной Гуте
В Ираке из плена исламистов освобождены 25 россиянок
На юге Москвы мужчина начал стрельбу из своего окна
Рябков: "вбросы" по "кокаиновому делу" не имеют отношения к реальности
Режиссер «Стражей Галактики» шокировал поклонников фильма новостью о Груте
В Италии карабинер ранил свою жену и взял в заложники дочерей
Милонов потребует от Минкульта запретить экранизацию фильма «Лето» про Виктора Цоя
Россия опротестует запрет WADA на проведение крупных соревнований
Песков отверг связь между визитом Патрушева в Таиланд и задержанием Лесли и Рыбки
Лавров: террористов нельзя делить на «хороших» и «плохих»
Путин поручил МВД усилить борьбу с пробками и оперативно реагировать на нарушения общественного порядка
Google по ошибке запретил покупать вино и водяные пистолеты
Умер брат актера Фрунзика Мкртчяна