Обыкновенные герои: Двое пожарных спасли четырех человек ценой собственной жизни

СЕГОДНЯ 07:20 2018-02-28T13:50:58+03:00

Ожоги были такой силы, что спасатели скончались на месте

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Несправедливая и ужасная трагедия произошла поздним вечером 27 февраля на севере Москвы. Спасая других, погибли двое пожарных - 33-летний Михаил Фомин и 35-летний Александр Драевский.

- Ночью наши ребята успели спасти четверых человек из горящей квартиры в многоэтажке. Но в ходе тушения пожара, опытные спасатели погибли из-за обильного выброса пламени, - рассказали в ГУ МЧС по Москве.

Ожоги были такой силы, что пожарные скончались на месте. Как рассказывают коллеги погибших, в 21 час 48 минут в оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре в районе Коптево на бульваре Матроса Железняка. Пожар происходил на последнем этаже 16-ти этажного жилого дома. Пожарные Михаил Фомин и Александр Драевский, одними из первых прибыли на место и ценой собственной жизни спасли четырех человек, трое из которых дети. Они успели вывести их из горящей квартиры.

В часть, где служили погибшие пожарные, несут цветы.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Когда людей вывели из квартиры, спасатели вернулись на место пожара для эвакуации жителей соседних квартир. При проведении мероприятий для защиты путей эвакуации произошло нарушение остекления и обильный выброс пламени. К сожалению наши коллеги пожарные погибли, - сказали в ГУ МЧС по Москве.

О погибших говорят, как о героях. Они бойцы 41 пожарно-спасательной части 29 пожарно-спасательного отряд ФПС по Москве. Опытные и преданные своему делу спасатели, которые неоднократно принимали участие в тушении пожаров на территории Москвы.

Фото Александра Драевского на стенде в части, где он служил. ФОТО (пересъемка) Дина КАРПИЦКАЯ

Свой путь в МЧС старшина внутренней службы 33-летний Михаил Фомин выбрал еще в юные годы - в 2003 году окончил Московский пожарный колледж, выйдя из стен образовательного учреждения со специальностью "пожарный". Михаил Фомин был награжден медалью "За отвагу на пожаре". О 35-летнем коллеге прапорщике внутренней службы Александре Драевском известно, что также по итогам профессиональной дятельности неоднократно поощрался руководством. У него остались жена и 13-летняя дочь.

- Московский гарнизон скорбит и выражает соболезнования родным и близким наших товарищей, - сказали в ГУ МЧС по Москве.

ОФИЦИАЛЬНО

Следователи Москвы уже начали проверку по факту гибели двух сотрудников пожарной службы.

- В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления причин возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве (по взаимодействию со СМИ) Юлия Иванова.