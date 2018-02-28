Подозреваемый в «кокаиновом деле» Андрей Ковальчук: Наркотики в посольстве — это провокация США

СЕГОДНЯ 14:55 2018-02-28T15:20:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Самый громкий дипломатический скандал последних месяцев принял новый оборот. Напомним, в декабре 2016 года посол РФ в Аргентине Виктор Коронелли обнаружил в подсобке школы при посольстве 389 килограммов кокаина, расфасованного в 12 сумок. Об опасной находке дали знать спецслужбам Москвы и Буэнос-Айреса, которые начали длительную разработку организаторов наркотрафика. И повели «контролируемую поставку», подменив кокаин на муку. Как именно партия порошка была доставлена в Россию — до сих пор не раскрывается в интересах следствия. Факт использования дипломатической почты для этих целей МИД РФ категорически отрицает. Спецоперация увенчалась арестами пяти человек по обе стороны океана — включая бывшего технического сотрудника посольства Али Абьянова, который предположительно и доставил сумки в школу.

Силовики пока не задержали ещё одного подозреваемого — бизнесмена Андрея Ковальчука, проживающего в Германии (где он сейчас и скрывается). По версии следствия, 50-летний мужчина мог отвечать за дальнейшую поставку «порошка» в Европу после переброски основной партии в Москву. Однако Ковальчук выдвинул свою версию событий:

— Наркотики были подброшены аргентинской полицией с помощью американских спецслужб, чтобы дискредитировать российскую дипмиссию, — заявил Ковальчук через своего адвоката в беседе с информагентством «Интерфакс». — В тех 12 чемоданах находился кофе, алкоголь, личные вещи, и все об этом знали. Есть чеки, квитанции и свидетели, которые могут подтвердить, что я покупал именно кофе. Я оставил его в посольстве в июле 2016-го, а якобы наркотики в этих сумках были обнаружены только ближе к декабрю. Значит, их могли подменить, — сказал бизнесмен. И пообещал в ближайшее время предоставить все доказательства своей невиновности.

Учитывая, что одним из арестованных по «кокаиновому делу» стал замначальника полиции Буэнос-Айреса с российскими корнями Иван Близнюк, нельзя исключать, что в аргентинских органах правопорядка действительно есть коррупционеры, способные организовать подобную провокацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Официально: гибель советника Латиноамериканского департамента МИД не связана с «аргентинским кокаином»

Ведомство на Смоленке опровергает фейки из соцсетей

Министерство иностранных дел РФ отрицает связь между смертью Петра Польщикова и обнаружением в российском посольстве в Аргентине почти четырёхсот килограммов кокаина. Напомним, в декабре 2016 года бывший главный советник Латиноамериканского департамента МИД, дипломат с 30-летним стажем при неясных обстоятельствах ушёл из жизни в собственной квартире на Балаклавском проспекте. (подробности)

Захарова опровергла сообщения о том, что кокаин из Аргентины везли диппочтой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захаровапрокомментировала ранее появившиеся в некоторых СМИ сообщения о том, что для транспортировки наркотиков, найденных в одном из помещений посольства России в Аргентине, якобы нелегально использовалась дипломатическая почта.

Как отметила Захарова, у технического сотрудника диппредставительства нашей страны, который, по данным аргентинской полиции, входил в преступную группу, не было ни дипломатического паспорта, ни допуска к формированию дипломатической почты. (подробнее)