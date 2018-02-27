2018-02-27T22:11:06+03:00
В мире

Официально: гибель советника Латиноамериканского департамента МИД не связана с «аргентинским кокаином»

Ведомство на Смоленке опровергает фейки из соцсетей
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia@edvardchesnokov
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В ходе полицейской операции на территории российской дипмиссии было обнаружено 389 килограммов кокаина ФОТО сlаrin.cоmВ ходе полицейской операции на территории российской дипмиссии было обнаружено 389 килограммов кокаина ФОТО сlаrin.cоm
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Министерство иностранных дел РФ отрицает связь между смертью Петра Польщикова и обнаружением в российском посольстве в Аргентине почти четырёхсот килограммов кокаина. Напомним, в декабре 2016 года бывший главный советник Латиноамериканского департамента МИД, дипломат с 30-летним стажем при неясных обстоятельствах ушёл из жизни в собственной квартире на Балаклавском проспекте. Причиной смерти стало ранение из огнестрельного оружия, которое, по приоритетной версии полиции, мужчина мог нанести себе сам.

А в том же месяце в служебном помещении посольства РФ в Буэнос-Айресе было обнаружено 389 килограммов кокаина; руководство дипучреждения известило об этом российские и зарубежные спецслужбы, начавшие операцию по пресечению канала поставки запрещённых веществ. Подробности стали известны только сейчас, когда по обе стороны Атлантики за решётку попали пятеро организаторов преступной схемы (включая бывшего технического сотрудника посольства).

В соцсетях немедленно всплыли самые причудливые конспирологические теории, пытавшиеся увязать одно с другим. Однако МИД РФ опроверг какую-либо связь между гибелью своего сотрудника и «кокаиновым делом».

Не осталась без ответа и другая, как говорят дипломаты, инсинуация в адрес ведомства на Смоленке. Как ранее сообщило одно известное СМИ, один из организаторов «аргентинского транзита» Андрей Ковальчук якобы раньше работал в посольстве РФ в Берлине.

«Принципиально не стали сразу реагировать [на это] сразу, взяв паузу на детальную проверку. Сегодня же можем со всей ответственностью утверждать, что, по нашим данным, А. Ковальчук в Посольстве России в ФРГ никогда не работал, а распространенная информация не соответствует действительности», — написал МИД РФ на официальной странице в соцсети.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захаровапрокомментировала ранее появившиеся в некоторых СМИ сообщения о том, что для транспортировки наркотиков, найденных в одном из помещений посольства России в Аргентине, якобы нелегально использовалась дипломатическая почта.

Как отметила Захарова, у технического сотрудника диппредставительства нашей страны, который, по данным аргентинской полиции, входил в преступную группу, не было ни дипломатического паспорта, ни допуска к формированию дипломатической почты. (подробнее)

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