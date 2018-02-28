Ксения Собчак облила водой Жириновского во время президентских дебатов

28 Февр. 16:55 2018-02-28T17:52:09+03:00

Собчак облила Жириновского водой во время дебатов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обругал Ксению Собчак матом во время записи предвыборных дебатов на канале «Россия 1». Телеведущая в ответ облила политика водой.

Кандидаты поспорили о будущем России во время записи на канале "Россия-1" у Владимира Соловьева [видео]

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Кто же мог подумать, что спор претендентов на пост у руля России-матушки может закончиться потасовкой. А все так мирно начиналось… В студии телеведущего Владимира Соловьева сошлись кандидаты в президенты: от Ксении Собчак с Владимиром Жириновским, до Григория Явлинского с Борисом Титовым. Слово дали Сергею Бабурину. Спор пошел о «святых 90-х».

- Расстрелу Верховного совета радовался господин Жириновский и Явлинский, - махнул рукой Бабурин.

- Как это? Когда? Зачем вы лжете, Бабурин, - раскочегарился Жириновский. - Я этого никогда не говорил.

- В вашем возрасте вредно так волноваться, - вставила свои «пять копеек» Собчак.

- Да заткнись ты, дура, - вспыхнул Вольфович. Ехидная улыбка Собчак сменилась сначала ужасом, потом удивлением. Такое чувство, будто ей только что сказали о закрытии «Дома-2».

- Вы вообще как разговариваете, - после легкого нокаута Собчак вернулась в боевую стойку.

- С улицы не надо сюда приводить, - свирепел Жириновский. Политика уже не мог остановить даже давний знакомый Владимир Соловьев. - Базарных девок. Грязь это все. Разврат. Дом-2! Там все это! Пусть заткнется!

Тут Жириновский забыл про Собчак и вновь пустился громить Бабурина.

- Участники "Дома-2" ведут себя приличнее, - не унималась Собчак.

- Замолчи, дура! Дура, замолчи, - отмахнулся Владимир Вольфович.

- Что вы так со мной разговариваете?!

- Если она тупая, если мозгов нет, - Жириновский раскалился, словно кочерга, забытая в печи. Все перевернулось в доме Облонских. Но тут ба-бах – планета на мгновение остановилась. Собчак брызнула в Жириновского стаканом воды. Мол, остывай, политик!

- Видишь, идиотка, - заорал Соловьеву Жириновский, смахивая капли воды со лба. - Убери ее отсюда! Убери эту проститутку и грязь отсюда. Черная грязь, отвратительная баба.

Но Собчак уже хоть бы хны. Стоит себе и посмеивается над истерикой Жириновского. Она-то легким движением руки вписала себя в политическую историю России. Да так вписала, что топором не вырубишь. Ну тут и не выдержала душа обиженного поэта.

- Ты *** последняя, - выпалил Жириновский. У Собчак - немая сцена по-гоголевски. Ну а что тут скажешь, когда хайп так и сыпется на голову, словно манна небесная.

- Так нельзя, - возмутился Соловьев.

- А как иначе, - недоумевал Жириновский. - Кто ей дал право плескать водой. Сумасшедшая дура. И сумасшедший Явлинский.

Только Григорий Явлинский (казалось, позеленевший как антоновка от ужаса) слушал все это, притупив взгляд в пол. Порой отворачивался, чтобы не смотреть на схватку. Он собирать это урожай хайпа явно не хотел.

А вы все жаловались, что у нас в России выборы скучные. Так вот вам шоу! Все искушенные политическими батлами американцы обзаведутся. И шел только третий день марафона дебатов. Только еще будет! А может и не увидим больше такой зарубы. Может, одумаются кандидаты. Но из этой песни слов уже не выкинешь. Бой Жириновского с Собчак войдет в историю.

«ВЫРЕЗАТЬ НЕ БУДЕМ, ТОЛЬКО ЗАПИКАЕМ»

- Дело в том, что это не моя программа, это жестко регламентируется ЦИК, - объяснил "КП" телеведущий Владимир Соловьев. - Это время кандидатов. Мы ничего не трогаем. Если нет нарушения закона (допустим мата), пойдет в эфир. Это уже пошло в эфир, это шло вещание на Дальний Восток. Я не могу комментировать по сути, потому что ЦИК нам не разрешает. Это время и программа кандидатов, они там правят.

КСТАТИ

Ксения Собчак в обливании Жириновского водой далеко не первооткрыватель. В 1995-м году в программе "Один на один" Владимира Вольфовича облил из стакана Борис Немцов. Политик утверждал, что ЛДПРовец спал с 200 женщинами.

- Мы вас вылечим, - съязвил Немцов.

- Да не надо нас лечить, - отбивался Жириновский.

- У нас два укола, и вы свободны, - ехидничал Борис Ефимович.

Тогда Жириновский брызнул обидчику в лицо апельсиновым соком. Немцов плеснул соком из своего стакана в ответ. Между политиками завязалась драка. На этом программа и завершилась.

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