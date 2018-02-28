Ксения Собчак облила водой Жириновского во время президентских дебатов
Собчак облила Жириновского водой во время дебатов.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обругал Ксению Собчак матом во время записи предвыборных дебатов на канале «Россия 1». Телеведущая в ответ облила политика водой.
Кто же мог подумать, что спор претендентов на пост у руля России-матушки может закончиться потасовкой. А все так мирно начиналось… В студии телеведущего Владимира Соловьева сошлись кандидаты в президенты: от Ксении Собчак с Владимиром Жириновским, до Григория Явлинского с Борисом Титовым. Слово дали Сергею Бабурину. Спор пошел о «святых 90-х».
- Расстрелу Верховного совета радовался господин Жириновский и Явлинский, - махнул рукой Бабурин.
- Как это? Когда? Зачем вы лжете, Бабурин, - раскочегарился Жириновский. - Я этого никогда не говорил.
- В вашем возрасте вредно так волноваться, - вставила свои «пять копеек» Собчак.
- Да заткнись ты, дура, - вспыхнул Вольфович. Ехидная улыбка Собчак сменилась сначала ужасом, потом удивлением. Такое чувство, будто ей только что сказали о закрытии «Дома-2».
- Вы вообще как разговариваете, - после легкого нокаута Собчак вернулась в боевую стойку.
- С улицы не надо сюда приводить, - свирепел Жириновский. Политика уже не мог остановить даже давний знакомый Владимир Соловьев. - Базарных девок. Грязь это все. Разврат. Дом-2! Там все это! Пусть заткнется!
Тут Жириновский забыл про Собчак и вновь пустился громить Бабурина.
- Участники "Дома-2" ведут себя приличнее, - не унималась Собчак.
- Замолчи, дура! Дура, замолчи, - отмахнулся Владимир Вольфович.
- Что вы так со мной разговариваете?!
- Если она тупая, если мозгов нет, - Жириновский раскалился, словно кочерга, забытая в печи. Все перевернулось в доме Облонских. Но тут ба-бах – планета на мгновение остановилась. Собчак брызнула в Жириновского стаканом воды. Мол, остывай, политик!
- Видишь, идиотка, - заорал Соловьеву Жириновский, смахивая капли воды со лба. - Убери ее отсюда! Убери эту проститутку и грязь отсюда. Черная грязь, отвратительная баба.
Но Собчак уже хоть бы хны. Стоит себе и посмеивается над истерикой Жириновского. Она-то легким движением руки вписала себя в политическую историю России. Да так вписала, что топором не вырубишь. Ну тут и не выдержала душа обиженного поэта.
- Ты *** последняя, - выпалил Жириновский. У Собчак - немая сцена по-гоголевски. Ну а что тут скажешь, когда хайп так и сыпется на голову, словно манна небесная.
- Так нельзя, - возмутился Соловьев.
- А как иначе, - недоумевал Жириновский. - Кто ей дал право плескать водой. Сумасшедшая дура. И сумасшедший Явлинский.
Только Григорий Явлинский (казалось, позеленевший как антоновка от ужаса) слушал все это, притупив взгляд в пол. Порой отворачивался, чтобы не смотреть на схватку. Он собирать это урожай хайпа явно не хотел.
А вы все жаловались, что у нас в России выборы скучные. Так вот вам шоу! Все искушенные политическими батлами американцы обзаведутся. И шел только третий день марафона дебатов. Только еще будет! А может и не увидим больше такой зарубы. Может, одумаются кандидаты. Но из этой песни слов уже не выкинешь. Бой Жириновского с Собчак войдет в историю.
«ВЫРЕЗАТЬ НЕ БУДЕМ, ТОЛЬКО ЗАПИКАЕМ»
- Дело в том, что это не моя программа, это жестко регламентируется ЦИК, - объяснил "КП" телеведущий Владимир Соловьев. - Это время кандидатов. Мы ничего не трогаем. Если нет нарушения закона (допустим мата), пойдет в эфир. Это уже пошло в эфир, это шло вещание на Дальний Восток. Я не могу комментировать по сути, потому что ЦИК нам не разрешает. Это время и программа кандидатов, они там правят.
КСТАТИ
Ксения Собчак в обливании Жириновского водой далеко не первооткрыватель. В 1995-м году в программе "Один на один" Владимира Вольфовича облил из стакана Борис Немцов. Политик утверждал, что ЛДПРовец спал с 200 женщинами.
- Мы вас вылечим, - съязвил Немцов.
- Да не надо нас лечить, - отбивался Жириновский.
- У нас два укола, и вы свободны, - ехидничал Борис Ефимович.
Тогда Жириновский брызнул обидчику в лицо апельсиновым соком. Немцов плеснул соком из своего стакана в ответ. Между политиками завязалась драка. На этом программа и завершилась.
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