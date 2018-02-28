Реакция Жириновского на скандал с Ксенией Собчак: «Манипуляторы превращают выборы в клоунаду»

28 Февр. 17:50 2018-02-28T18:04:55+03:00

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Вот и поговорили кандидаты в президенты о будущем России. Владимир Жириновский назвал Ксению Собчак «проституткой и *****», а она в ответ облила его водой. И все это в прямом эфире, под прицелом десятков камер. После скандала пресс-служба рассказала «КП» о случившимся.

- Пятеро фейковых кандидатов, подключенных к кампании по выборам президента России (Собчак, Бабурин, Явлинский, Титов и Сурайкин), которые суммарно имеют меньший рейтинг, чем любой из троих лидеров гонки, продолжают с успехом срывать предвыборную работу основных конкурентов действующего президента, исполняя тем самым свое предназначение, - рассказали в пресс-службе. - Фиктивный кандидата Сергей Бабурин, который имитирует русского националиста, откусывая крохи голосов у главных оппонентов, беззастенчиво оболгал Владимира Жириновского, заявив, что тот якобы радовался расстрелу Верховного Совета РСФСР в 1993 году. Когда лидер ЛДПР ткнул в эту ложь и потребовал Бабурин объясниться, вновь подключилась Собчак. С ухмылкой она прокомментировала горячую полемику: «В вашем возрасте вредно так волноваться» и потребовала «прекратить балаган», обращаясь почему-то к Жириновскому, который лишь требовал прекратить лгать. Это типичные провокационные фразы или на современном сленге «троллинг», цель которых взбесить оппонента. Надо признать, это удалось.

В ЛДПР уверены, что «даже такой исторический плагиат оказался жалкой подделкой и пародией».

- Конечно, такое поведение не могло вызвать мирной реакции Владимира Жириновского, и он жестко осадил зарвавшуюся крикунью. На этом эпизод был завершен. Хотим выразить надежду, что избиратели учтут, в какую клоунаду отдельные манипуляторы пытаются искусственно превратить избирательную кампанию и их главную цель – лишить миллионы людей в России возможности спокойно выбирать власть, - сказали в пресс-службе Жириновского.

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