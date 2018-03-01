Павел Грудинин ушел из студии во время дебатов

СЕГОДНЯ 10:25 2018-03-01T12:46:02+03:00

Павел Грудинин: "Из этих дебатов сделали шоу. Я не собираюсь в этом участвовать". Фото: Первый канал

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Вы жаловались на скучные российские выборы? Так получайте шоу! То Владимир Жириновский отжигал на «голубом экране» на пару с Ксенией Собчак: он матерился, она – поливалась водой. Теперь концерт по заявкам закатил бизнесмен Павел Грудинин. Он ушел из студии во время дебатов на «Первом канале». Не выдержали нервы спора о будущем России.

- У каждого кандидата есть заключительное слово на две минуты - Павел Грудинин, - озвучил телеведущий Анатолий Кузичев.

- Мне очень приятно, что все кандидаты, которые здесь стоят, прочитали нашу программу и растащили ее на свои тезисы, - начал Грудинин.

Но тут без очереди вклинилась Ксения Собчак:

- Вам не стыдно? Вы ролик сняли как у меня!

И тут Грудинин "поплыл".

- То, что здесь происходит - это не дебаты. Это базар, - завелся бизнесмен. - Это какие-то крики с места. Дебаты - это когда ты споришь с соперником. Это интервью. И зачем мы по часу стоим, хотя у нас только 6 минут, необъяснимо никому. Вы получили от нас письмо. Мы предложили все сделать по-другому. Центризбирком и центральные каналы не хотят, чтобы мы спорили один на один. Из этих дебатов сделали шоу. Я не собираюсь в этом участвовать. Это балаган! Вы фальсифицируете финансовые данные. Россия находится в ужасном финансовом положении. У нас идет стагнация не один год.

Грудинин ушел с трибуны прямиком на выход. А никто будто и не удивился этой выходке.

- Я его время забираю себе, - крикнул в след бизнесмену Жириновский.

- Нет, мы так не делим, - парировал телеведущий Кузичев. – Позвольте, я отвечу: те данные, которые я приводил в дебатах, это данные минэкономразвития. С ними легко ознакомиться. Поэтому слова "вы врете" не имеют никакого основания. Что касается дебатов. Они проводятся в строжайшем соответствии с законом, за который ратуют все кандидаты в президенты.

Телеведущий Первого канала Анатолий Кузичев: "Те данные, которые я приводил в дебатах, это данные Минэкономразвития".Фото: Первый канал

Однако политологи уход бизнесмена из студии не оценили.

- Грудинин знал, на что шел, соглашаясь на дебаты, - поделился с «КП» директор Института актуальной экономики Никита Исаев. - Он знал, что попадет в эту компанию. Он видел список этих фамилий. И понимал, что ему с ними предстоит спорить. Грудинин решил хайпануть. Он видел, как Собчак облила Жириновского водой. А на него никто не обращает внимания. И поэтому он устроил сегодня такую акцию. Грудинин пытается поставить себя над всеми. Якобы вы клоуны, а я реальный политик. Но делает он это поздно, с точки зрения политтехнологий. Он уже принял участие в этом «цирке» и сам стал его участником.

Только психологи придерживаются другого мнения.

- Я не первый день наблюдаю за дебатами кандидатов в президенты и заметил определенную особенность, - рассказал «Комсомолке» психолог Павел Жавнеров. – Грудинин не привык спорить. Он начинает сильно злиться, когда кто-то идет поперек него. Он прекрасный оратор, но когда оппонент приводит аргументы «против» – Павел Николаевич теряется. Тогда он включает злость и идет в атаку. И с этой секунды нет конструктивного спора. Он говорит не фактами, а эмоциями. Думаю, ушел он специально. Это было «домашняя заготовка». Ему не победить самых ярких кандидатов на дебатах. Вот Жириновский и Собчак профессионально держатся на экране. Они умеют делать шоу. А Грудинину еще нужно поучиться такому навыку.

Но разве не знал Грудинин, что его ждет на президентской гонке? Конечно знал! Дебаты – это и есть политическое шоу. Тут кандидаты соревнуются – кто кого лихо сможет приложить словом. А что сделал Грудинин? Распсиховался, закатил скандал, хлопнул дверью и ушел. Погодите, этот человек идет в президенты России. А задача главы государства – спокойно и терпеливо доносить свою позицию до людей. А слушатели у президента не всегда благодарные, они порой критикуют похлеще Жириновского и Собчак. И если Грудинин не смог объясниться с семью людьми в студии, как он собирается разговаривать с многомиллионной Россией? Вопрос остается без ответа.

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