Экономист Александр Широв - о поддержке бизнеса: «Нельзя одновременно корову меньше кормить, но больше доить»

1 Март 16:02 2018-03-01T18:11:13+03:00

Президент сказал, что над увеличением экономического роста должны работать и правительство, и Центробанк. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

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Планов у правительства на ближайшие шесть лет много. Главный вопрос: «Где взять деньги на все это?» Эксперты считают, что поможет комплексный подход. Экономический рост можно достигнуть за счет улучшений в разных сферах. Можно выделить три основных.

- Это декларация перехода от макроэкономической стабилизации к активной экономической политике. Чтобы увеличить размер экономики на душу населения в полтора раза к 2025 году, нужно чтобы она росла на 5% в год. Если это будет реализовано, это будет прорыв. Но для этого нам нужно мобилизовать все имеющиеся ресурсы, - считает Александр Широв, замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Во-первых, смягчать денежно-кредитную политику. Не зря президент сказал, что над увеличением экономического роста должны работать и правительство, и Центробанк. От последнего ждут снижения кредитных ставок.

Во-вторых, Россия должна капитализировать свое уникальное географическое положение. Об этом говорят все эксперты. И в Центре стратегических разработок Алексея Кудрина, и в Институте экономики роста им. Столыпина.

- Самый короткий и безопасный путь из Азии в Европу лежит через Россию. В идеале контейнерный поезд из Владивостока должен доходить до Бреста за семь дней. Плюс нужно расширить автомобильные трассы от Оренбурга до центральной части страны. Это колоссальные ресурсы. Если государство готово их выделить, тогда все возможно, - считает Широв.

И в-третьих, нам нужна более эффективная налоговая система. Она должна быть более умная. Настраиваемая на то, что реально происходит в экономике. При этом нагрузка на бизнес не должна повышаться. Иначе не видать нам роста доходов.

- Например, сейчас собираемость налогов растет, но за счет повышения давления на честный бизнес. Те, кто находится в тени, хихикают и потирают руки. Этого ни в коем случае нельзя допускать. Сейчас очень тяжелая ситуация у малого и среднего бизнеса: высокие ставки, низкие уровни цен, растет количество банкротств. Нельзя допускать ситуации, когда мы решили корову меньше кормить, но при этом больше доить, - говорит Александр Широв.

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