«Гиви» или «За пацанов!»: придумай имя новому русскому супер-оружию

1 Март 18:10 2018-03-01T21:31:29+03:00

Владимир Путин в своем Послании прямо сказал - имена новому оружию еще не выбраны, ждем предложений Фото: скриншот видео

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Представив миру новейшие образцы оружия, разработанные в России, Владимир Путин в своем Послании прямо сказал - имена им еще не выбраны, ждем предложений.

А оружие, действительно, фантастическое.

1. Это крылатая ракета глобальной дальности с ядерным двигателем.

2. Беспилотный подводный аппарат, который быстрее любой торпеды и может, маневрируя, достичь цели в любой точке мирового океана, неся в том числе ядерное оружие.

3. Боевой лазерный комплекс.

4. Такого пока нет ни у одной страны, кроме нашей.

Помощник президента Владислав Сурков уже заявил, что собирается принять участие в конкурсе на название нового оружия, и предложил назвать одну из боевых систем «Гиви». Такой позывной был у героя Донбасса командира батальона ополченцев Михаила Толстых. Он погиб, когда украинские диверсанты подорвали фугас в его кабинете.

В соцсетях уже предлагают свои названия. От грозных: «Возмездие» или «Контрудар» до романтических: «Ромашка», «Глубина»... Или еще: «Майор Филипов», «За пацанов!», «За санкции»...

«Комсомольская правда» так же предлагает своим читателям придумать названия новым ракете, боевому лазеру и подводному беспилотнику.

Оставляйте предложения в своих комментариях.

Лучшие из вариантов мы передадим Министерству обороны и, конечно, опубликуем.

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