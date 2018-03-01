2018-03-01T21:31:29+03:00
Политика

«Гиви» или «За пацанов!»: придумай имя новому русскому супер-оружию

Читатели «Комсомолки» могут стать авторами названий ракете, подлодки и лазеру [видео]
Иван ГРАЧЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments228
Владимир Путин в своем Послании прямо сказал - имена новому оружию еще не выбраны, ждем предложенийВладимир Путин в своем Послании прямо сказал - имена новому оружию еще не выбраны, ждем предложенийФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

Представив миру новейшие образцы оружия, разработанные в России, Владимир Путин в своем Послании прямо сказал - имена им еще не выбраны, ждем предложений.

А оружие, действительно, фантастическое.

1. Это крылатая ракета глобальной дальности с ядерным двигателем.

2. Беспилотный подводный аппарат, который быстрее любой торпеды и может, маневрируя, достичь цели в любой точке мирового океана, неся в том числе ядерное оружие.

3. Боевой лазерный комплекс.

4. Такого пока нет ни у одной страны, кроме нашей.

Помощник президента Владислав Сурков уже заявил, что собирается принять участие в конкурсе на название нового оружия, и предложил назвать одну из боевых систем «Гиви». Такой позывной был у героя Донбасса командира батальона ополченцев Михаила Толстых. Он погиб, когда украинские диверсанты подорвали фугас в его кабинете.

В соцсетях уже предлагают свои названия. От грозных: «Возмездие» или «Контрудар» до романтических: «Ромашка», «Глубина»... Или еще: «Майор Филипов», «За пацанов!», «За санкции»...

«Комсомольская правда» так же предлагает своим читателям придумать названия новым ракете, боевому лазеру и подводному беспилотнику.

Оставляйте предложения в своих комментариях.

Лучшие из вариантов мы передадим Министерству обороны и, конечно, опубликуем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шесть видеороликов нового оружия России, которые показал Владимир Путин во время послания Федеральному собранию

Выступление Путина в части, касающейся перспективных военных технологий, имеющихся или разрабатываемых в России, стало настоящей сенсацией. Президент отметил, что нынешние западные системы ПРО рассчитаны на носители, доставляющие свои боевые части по баллистическим траекториям. (подробности)

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2018

Как назвать новое российское супер-оружие.Как назвать наши новые крылатые ракеты? Попросили москвичей озвучить свои варианты названий супер-оружия. Среди них «Воспитатель», «Ромашка», «Прощайка»... А вы за какой вариант?

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Иван ГРАЧЕВ

 
Читайте также
Новости 24
Американский генерал рассказал, как Пентагон может противостоять гиперзвуковому оружию
«Что им остается говорить?»: Пушков прокомментировал заявления Пентагона после выступления Путина
Из-за конфликта «Нафтогаза» с «Газпромом» Украине придется экономить газ
Госдеп США: Россия нарушает международные договоры, разрабатывая «дестабилизирующие системы оружия»
США снова обвинили Россию в том, что происходит в Сирии
Госдеп США одобрил поставки ПТРК Javelin Украине
Пучдемон не захотел снова возглавить Каталонию
Лукашенко пригрозил России ответом на запрет молока из Белоруссии
Главком ВКС рассказал о возможностях гиперзвукового комплекса «Кинжал»
Боевики в Восточной Гуте устраивают показательные казни
Генсек ОБСЕ сообщил о намерении посетить Донбасс
Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия в США
Мэй раскритиковала подготовленный ЕС проект соглашения по Brexit
Пентагон прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
BMW объяснила отсутствие среди машин для призеров Олимпиады-2018 модели X6
В Москве образовались восьмибалльные пробки
Путин посетил игру 1/8 финала Высшей лиги КВН
Главком ВМФ рассказал о возможностях подводного беспилотника
СНБО Украины продлил санкции в отношении российских банков
Порошенко пригрозил арестом активов «Газпрома» при невыплате долга
Шойгу: разработку новейшего оружия реализовали в рамках госпрограммы
Спасённому изо льда коту ищут хозяев
Билл Гейтс назвал криптовалюты смертельно опасными для человечества
Володин: говорить о вероятном выходе России из-под юрисдикции ЕСПЧ некорректно