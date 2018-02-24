В Пентагоне вновь высказались по поводу российских Су-57 в Сирии

СЕГОДНЯ 05:19 2018-02-24T05:38:08+03:00

При этом в Минобороны США отметили, что Россия направила в САР свой «самый передовой» истребитель

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Пентагон заявил, что Россия направила с Сирию свой «самый передовой» истребитель, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей Минобороны США.

Говоря о предполагаемой переброске новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 на авиабазу Хмеймим, в военном ведомстве Соединенных Штатов отметили, что их использование может усложнить пребывание американских военных на сирийской территории, сделать его более опасным.

В остальном же пресс-секретарь Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй повторил вчерашнее заявление своего коллеги Эрика Пэхона: мол, пополнение ВКС России в Сирии истребителями пятого поколения противоречит заявлениям Москвы о сокращении численности вооруженных сил в САР, но операциям возглавляемой Америкой антиигиловской коалиции не угрожает.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в соцсетях появилась информация о еще двух Су-57, якобы прилетевших на авиабазу Хмеймим, и теперь их там, по подсчетам сообщившего об этом пользователя под ником Wael Al Hussaini, уже четыре. Свой пост он проиллюстрировал снимками сомнительного происхождения.

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Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о переброску истребителей пятого поколения Су-57 в Сирию и реакцию на эти сообщения Пентагона (подробности).