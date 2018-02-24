2018-02-24T04:04:39+03:00
Политика

В соцсетях сообщили, что в Сирию прибыли еще два российских Су-57

Об этом рассказал тот же пользователь, от которого СМИ подхватили информацию о переброске двух предыдущих истребителей [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Истребители пятого поколения Су-57Истребители пятого поколения Су-57Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В соцсетях появилось сообщение, якобы на авиабазе Хмеймим в Сирии приземлились еще два российских истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщил на своей странице в Twitter пользователь под ником Wael Al Hussaini – тот же человек, который первым заявил о переброске в САР двух Су-57 ранее, 22 февраля. Теперь, по его подсчетам, их там уже четыре.

Al Hussaini пишет, что новейшие истребители сопровождали несколько Су-30СМ. Свой твит он проиллюстрировал фотографиями самолетов.

22 февраля этот же пользователь сообщил, что Россия перебросила в Сирию два Су-57, и теперь, по его подсчетам, на авиабазе Хмеймим находятся четыре новейших истребителя пятого поколения Фото: Twitter.com

22 февраля этот же пользователь сообщил, что Россия перебросила в Сирию два Су-57, и теперь, по его подсчетам, на авиабазе Хмеймим находятся четыре новейших истребителя пятого поколенияФото: Twitter.com

Как ранее сообщал сайт kp.ru, зарубежные СМИ накануне писали, якобы два Су-57 приземлились на российской авиабазе Хмеймим вместе с четырьмя истребителями Су-35 и самолетом радиолокационного дозора А-50.

Несмотря на то, что официального подтверждения этой информации не поступало, иностранные военные эксперты принялись выскаывать свои предположения о целях такой переброски, а в Пентагоне заявили, что пополнение ВКС России в Сирии истребителями пятого поколения операциям возглавляемой Штатами антигиловской коалиции не угрожает.

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