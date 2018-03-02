Путин расстроил американских военных

2 Март 17:20 2018-03-02T22:45:43+03:00

Каждая из этих систем легко преодолевает любую систему противоракетной обороны, - заявил Путин. Фото: Марат Абулхатин/ТАСС

В интервью NBC президент еще раз подтвердил, что все новейшие разработки России отлично работают [видео]

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Глубоко ночью в четверг Владимир Путин дал интервью корреспонденту американского телеканала NBC Мегин Келли, в котором подробней рассказал о новых российских системах вооружения.

- Некоторые аналитики на Западе уже успели заявить, что вы объявили новую Холодную войну. Действительно, у нас идет Холодная война? - первым делом поинтересовалась американка.

- С моей точки зрения, те люди, о которых вы сказали, не аналитики. Они пропагандисты, - ответил Путин. - То, о чем я говорил, не инициативная работа с нашей стороны. Это ответ на программу противоракетной обороны США и на выход США в 2002 году из программы по ограничению противоракетной обороны.

- Некоторые уже успели заявить, что испытания прошли неудачно. Именно поэтому была показана мультипликация вместо реального видео, - задала Келли вопрос, очень интересующий сейчас американских военных.

- Вы имеете ввиду именно Межконтинентальную баллистическую ракету?

- Да, я спрашиваю о той ракете, которая, как вы сказали, делает любую систему защиты бесполезной.

- Каждая из этих систем легко преодолевает любую систему противоракетной обороны, - заявил Путин. - В этом и смысл этих разработок.

- Испытания уже были? И как они сработали?

- Конечно! Очень хорошо. Какие-то из них еще подлежат еще дополнительной работе, некоторые уже стоят на вооружении, а некоторые уже начали производить промылшенно.

- Есть ли сейчас у России работающий вариант МБР с ядерным двигателем?

- Они (испытания) все прошли удачно, - еще раз разочаровал друзей из Пентагона Путин. - Просто каждая из этих систем находятся на разных стадиях готовности. Одна из них уже находится на боевом дежурстве, в войсках находится!

Келли поинтересовалась при каких условиях сейчас Москва готова нанести ядерный удар, и тут Путин просто напомнил ей ядерную доктрину России.

- Существует две причины, которые могут заставить нас применить ядерное оружие: нападение на нас с применением ядерного оружия или нападение с использованием обычного оружия, если существует угроза существованию российского государства, - заявил президент.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/641509" frameborder="0"></iframe> Путин продемонстрировал океанскую многоцелевую систему с беспилотными подводными аппаратами.Низкая шумность, высокая маневренность, не уязвимость для противника. Уникально малые габариты и сверхвысокая вооруженность. Средств, которые могут им противостоять, на сегодняшний день не существует - в обращении к парламенту президент охарактеризовал новую подводную ядерно-энергетическую установку

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Общая особенность новых видов вооружения (кроме подводного беспилотника) – преодоление позиционных районов ПРО с широкими возможностями маневрирования по курсу и высоте. Все видео, показанные Путиным - комбинация реальных съемок боевой техники и инфографики.

Межбаллистическая ракета «Сармат». Был продемонстрирован пуск на полную дальность. «Шахматка» на ракете – для определения скорости выхода из шахты. «Сармат» быстрее всех существующих МБР выходит на баллистическую траекторию. И исключает своё поражение от комплексов ПРО на начальном участке (подробности)

ЕСТЬ МНЕНИЕ

От Послания президента я испытываю не эйфорию, а облегчение

Маргарита СИМОНЬЯН

Я ненавижу войну. И очень ее боюсь. В отличие от многих тутошних заводил, я войну немножечко видела. И в землянке на досках спала, и в овраг под обстрелом ныряла, и в эфир ходила под пулями, и зубы чистила компотом из сухофруктов за неимением на километры вокруг другой незараженной жидкости. И видела, как погибают люди. Очень много людей. Поэтому от Послания сегодня я испытываю не гордость и не эйфорию. Я испытываю облегчение и умиротворение (подробности)

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