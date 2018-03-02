Ксения Собчак и Владимир Жириновский поспорили о родственных кланах в политике

2 Март 18:33 2018-03-02T22:26:05+03:00

И вот на очередных дебатах в эфире телеканала Россия 24 оба кандидата снова устроили перепалку Фото: скриншот видео

Кандидаты в президенты снова устроили перепалку на дебатах [видео]

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Дебаты кандидатов в президенты продолжают удивлять. Не успел утихнуть один скандал в эфире между Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским, как они вновь сцепились языками.

Напомним, сначала в передаче Владимира Соловьева, где шли дебаты кандидатов, Жириновский обозвал Собчак дурой и прочими неприличными словами, печатать которые совсем уж рискованно. Ответка от Собчак прилетела моментально: та выплеснула воду из стакана в лицо Жириновскому.

И вот на очередных дебатах в эфире телеканала Россия 24 оба кандидата снова устроили перепалку. На этот раз досталось родне кандидатов в президенты. Жириновский размышлял о социальных лифтах:

- Если бы остался Советский Союз, ни я, ни он (имелся ввиду сын Жириновского - Игорь Лебедев, занимающий пост вице-спикера Госдумы, а ранее - возглавлявший в парламенте фракцию ЛДПР, - ред.) никем бы не стали. Ну, если вы разрушили страну, открылись вакансии и заходи, бери, все что хочешь…

- И вдруг ваш сын становится главой фракции ЛДПР, очень логично, - съязвила Собчак.

- А про вас сказать - не ваш покойный папа вам дорогу открыл, что ли, а? - не остался в долгу Жириновский.

- Нет, я занимаюсь своим трудом.

- А зачем вы с президентом встречались? (накануне предвыборной компании Собчак заявила, что лично рассказала Путину о своем решении выдвигаться в президенты, - ред.)

- Я интервью у него брала, как журналист, это моя работа, за которую я получаю деньги.

- И никто ничего не показал. Никакого интервью.

- Это документальный фильм, он выйдет, я вас приглашу.

- А ваша мама, госпожа Нарусова, сенатором просто так стала? - не унимался Жириновский.

- Побойтесь Бога, она в политике с начала 90-х годов, как и вы, - даже расстроилась Собчак.

- Ну, хорошо, - согласился Жириновский и вернулся к обсуждению социальных лифтов в обществе.

ХРОНИКА СКАНДАЛА

Ксения Собчак облила водой Жириновского во время президентских дебатов

Кто же мог подумать, что спор претендентов на пост у руля России-матушки может закончиться потасовкой. А все так мирно начиналось… В студии телеведущего Владимира Соловьева сошлись кандидаты в президенты: от Ксении Собчак с Владимиром Жириновским, до Григория Явлинского с Борисом Титовым. Слово дали Сергею Бабурину. Спор пошел о «святых 90-х». (подробности)

Ксения Собчак - "КП": «Я жду от Жириновского извинений и попрошу от него охрану»

Вот и поговорили кандидаты в президенты о будущем России. Владимир Жириновский назвал Ксению Собчак «проституткой и ****», а она в ответ облила его водой. И все это в прямом эфире, под прицелом десятков камер. После скандала «КП» позвонила Ксении Анатольевне, чтобы расспросить о случившемся (подробности)