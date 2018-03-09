2018-03-09T08:47:35+03:00
Звезды

Праздничный показ Юдашкина: Пугачева в белом, Лорак в мини, Киркоров в перьях

Артисты поздравили женщин с 8-м марта [видео]
Кира БУЛЫЧЕВА
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Филипп Киркоров на шоу Юдашкина затмил всехФилипп Киркоров на шоу Юдашкина затмил всехФото: Михаил ФРОЛОВ
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Вот уже который год Валентин Юдашкин радует женщин своим показом в Кремле, приуроченным к 8-му марта. Шоу происходит в стиле «Виктория сикрет» - когда на подиум выходят не только модели, но и еще артисты со своими выступлениями, которые придают мероприятию уже особый статус.

Татьяна Навка на шоу Юдашкина Фото: Михаил ФРОЛОВ

Татьяна Навка на шоу ЮдашкинаФото: Михаил ФРОЛОВ

Поэтому российский бомонд с радостью занимает лучшие места в вип-партере, наблюдая за шоу.

Пугачева пришла в белых сапожках, прозрачных колготках и легком белом платьице Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пугачева пришла в белых сапожках, прозрачных колготках и легком белом платьицеФото: Михаил ФРОЛОВ

Алла Борисовна в контексте показов Юдашкина, как «русская рулетка» - все знают, что она «в обойме», но вот придёт или нет - вопрос. В этот раз пришла. Аллу Борисовну вёл под локоток продюсер Александр Достман. Пугачева пришла в белых сапожках, прозрачных колготках и легком белом платьице. Несмотря на то, что она на днях с друзьями «разрешила весну», погода пока оставляет желать лучшего, и Алла была вынуждена накинуть белую шубку на плечи. Ее дочь, Кристина Орбакайте, показала великолепные ноги, надев на своё выступление коротенькое платье с изумрудными «висюльками». Его по достоинству оценил вип-партер: особенно громко аплодировали Татьяна Навка, Игорь Крутой и Владимир Кожин.

Кристина Орбакайте Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кристина ОрбакайтеФото: Михаил ФРОЛОВ

Но Филипп Киркоров в этот вечер «украл» внимание у всех гостей: поп-король появился в совершено феерическом головном уборе: там тебе перья и такие, и сякие, и корона, и каменья. Если бы она упала с головы Филиппа, недры Кремля бы содрогнулись.

Нюша пришла в удивительном «маленьком чёрном платье» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нюша пришла в удивительном «маленьком чёрном платье»Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нюша пришла в удивительном «маленьком чёрном платье» - глубокое декольте, открытые плечи - вообще не понятно, на чем держалось!

ГлюкOzа пришла в крайне закрытом одеянии Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГлюкOzа пришла в крайне закрытом одеянииФото: Михаил ФРОЛОВ

А вот ГлюкOzа, наоборот - пришла в крайне закрытом одеянии - не иначе небесные светила столкнулись! Гости очень тепло встретили собравшую на днях «Олимпийский» своим феерическим шоу Ани Лорак. Певица надела мини-платье с чёрными перышками, прикрывшими стратегически важные места.

Ани Лорак и Сергей Лазарев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ани Лорак и Сергей ЛазаревФото: Михаил ФРОЛОВ

Николай Басков и Виктория Лопырева довольно удачно заняли нишу Барби и Кена российского шоу-бизнеса. Но сегодняшняя выходка Баскова чуть было не заставила нас думать, что он претендует на лавры Сергея Шнурова: «натуральный блондин» начал вдруг показывать в камеры фотографам средний палец. На многих языках мира этот знак означает «отстаньте» в грубой форме. Но Николай такой очаровательный, что этот «лалилалай» ему все простили.

Николай Басков решил похулиганить, позируя фотографам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Николай Басков решил похулиганить, позируя фотографамФото: Михаил ФРОЛОВ

Коля был одет в это раз не так броско, как мы привыкли. Зато Стас Михайлов порадовал красным пиджаком, в котором несколько смахивал на кардинала Ришелье.

Стас Михайлов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стас МихайловФото: Михаил ФРОЛОВ

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