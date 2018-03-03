Алла Пугачева пришла на юбилейный вечер Вячеслава Зайцева

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-02T20:32:00+03:00

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Поздравить старого друга пришли Владимир Познер, Лидия Федосеева - Шукшина, Иосиф Давыдович Кобзон, Бари Алибасов со своими «нанайцами», Дмитрий Харатьян....Многие из артистов, которые появились в Театре, выйдут и на сцену с сольными номерами.

Одной из первых в фойе появилась Алла Пугачева. Примадонна - старая подруга Вячеслава Михайловича. Напомним, что именно ему принадлежит идея одеть Аллу в балахон, который на долгие годы станет ее любимой «формой одежды». Аллу тут же оккупировали поклонники, пытаясь сделать удачный кадр. Примадонна выглядела супер - белая шелковая рубашка, стильное украшение, пиджак и узенькие брюки. Артистку быстренько увели наверх, чтобы она в покое переждала толчею, а потом бы спустилась в зрительный зал. В этот вечер ее муж, Максим Галкин, так же должен выйти на сцену для поздравления Зайцева.

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У Вячеслава Зайцева всегда доброе лицо - монгольское (по его словам), с лучиками морщин вокруг глаз и неизменной улыбкой. Он с большим интересом слушает, что вы ему говорите, и всегда готов делиться своими придумками, которые с пяти лет генерируются в его голове. Он никогда не останавливается, несмотря на свои недуги и сложности. Он смог пережить и страшную аварию в 71-м году, из-за которой чуть не лишился ноги. И часто резко отрицательное отношение властей к его экстравагантности - не сразу его приняли и позволили «обшивать» первых леди. И отсутствие денег, стесненные обстоятельства… И в итоге стал тем, кем стал - Славой Зайцевым, известным на весь мир. Мы решили вспомнить знаковые моменты в карьере Вячеслава Михайловича. (подробно)