56-летняя Ирина Виторган объяснила, почему смогла родить ребенка только теперь

СЕГОДНЯ 12:34 2018-03-03T15:47:43+03:00

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После того, как супруги Маликовы стали родителями сына (а звездная пара прибегла к услугам суррогатной матери), новость о том, что Ирина и Эммануил Виторган 3 марта вечером хоть и шокировала общественность, все-таки артисту 78 лет, а его супруге 56, но не так сильно, поскольку большинство поклонников были уверены, пара также обратилась за помощью к суррогатной матери. Однако, сегодня Ирина Виторган заявила, что ребенка родила она. Супруга артиста заявила, что более 20 лет ждала этого знаменательного события и к услугам «профессиональных рожениц» не прибегала.

«Мы с Эммочкой давно мечтали думали о ребенке, — призналась Ирина в интервью «7 Дней». — Но сначала мне нужно было преодолеть проблемы с моим здоровьем. Пришлось подождать почти 20 лет, чтобы решить их».

Сейчас счастью пары нет предела. Они не нарадуются и не налюбуются на свою Этель. «Когда я прочитала, что значит Этель — благородная — то поняла, что мы с выбором имени «попали в точку»: Эммануил у нас такой благородный, а дочка похожа на него — такая же черненькая, лохматенькая, у нее такие же, как у Эммочки носик, губки и лобик (лобик у нее такой же, как у ее племянника Платона — мы это еще на УЗИ заметили), — рассказала счастливая родительница. — Дочка очень спокойная и воспитанная: практически не плачет – поест и спит. Когда везли ее из роддома, она всего один раз всплакнула и быстро успокоилась. Конечно, мы бесконечно счастливы».

Для 56–летней Ирины это первый ребенок, а у 78-летнего Эммануила Гедеоновича уже есть взрослые дочь и сын и несколько внуков. Напомним, о том, что Эммануил Виторган и его жена Ирина стали родителями стало известно накануне, хотя ребенок родился еще 26 февраля.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

- Если у женщины после 50 лет сохраняется цикл, то есть она не входит в климакс, яичники работают нормально и вырабатывают достаточно фоликул и гормонов, то забеременеть вполне реально, - поясняет врач-гинеколог Александр Захаров. - Такие случаи, можно сказать, не такая уж редкость. Другой вопрос, что забеременеть-то можно легко, но сложнее выносить. Потому что все-таки после 50 выработка гормонов, необходимых для нормальной беременности, становится намного меньше. Но сейчас гормонзаместительная терапия помогает таким мамам. С помощью терапии беременность протекает нормально. Поэтому сейчас мамы после 50 уже совсем не фантастика.

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Ещё 21 февраля на своей страничке в Фейсбуке Эммануил Виторган начал розыск няни. Мол, грудничку требуется опытная гувернантка с медицинским образованием и проживанием в квартире в центре Москвы. Тогда Эммануил Гедеонович не стал уточнять для какого младенца ищется няня. (подробности)

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

77-летний Эммануил Виторган станет отцом в третий раз

Несмотря на то, что 77-летний Эммануил Виторган давно прадед (у его старшей дочери Ксении есть уже свои внуки) актер решил испытать радость отцовства еще раз. И в ближайшее время вместе с супругой 55-летней Ириной Млодик он планирует стать родителем. Об этом пара сама рассказала в откровенном разговоре с ведущей программы «Секрет на миллион» Лерой Кудрявцевой, который скоро выйдет на экраны. (подробности)