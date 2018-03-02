Супруга Эммануила Виторгана: «Самое важное, что он стал папой. Дочку назвали Этель…»

2 Март 23:33 2018-03-02T23:50:59+03:00

С Ириной Млодик Эммануил Виторган вместе уже около 20 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Ещё 21 февраля на своей страничке в Фейсбуке Эммануил Виторган начал розыск няни. Мол, грудничку требуется опытная гувернантка с медицинским образованием и проживанием в квартире в центре Москвы. Тогда Эммануил Гедеонович не стал уточнять для какого младенца ищется няня.

А 2 марта появились слухи о том, что 78-летний Виторган в третий раз стал отцом (у Эммануила Гедеоновича есть взрослая дочь от первого брака и сын от второго брака - Ред.)

Мы дозвонились до 56-летней супруги артиста Ирины Млодик, чтобы удостовериться, что это не шутка. Ведь подробности появления на свет ребёнка пока не сообщаются.

- Ирина, можно вас поздравить? Вы действительно стали мамой?

- Спасибо за поздравление. Да, это так. Самое главное - Эммануил стал папой.

- А как назвали ребенка?

- Этель.

- Ирина, а когда у вас дочь родилась?

- Любое интервью - платное. Слишком много звонков.

Напомним: с Ириной Млодик Эммануил Виторган вместе уже около 20 лет. А официально пара оформила свои отношения 15 лет назад. В прошлом году в интервью телеведущей Лере Кудрявцевой супруги намекнули, что хотят общего ребёнка. Но потом в беседе с печатными СМИ Ирина Млодик это заявление опровергла, сказав, что ее с мужем якобы не так поняли.

Поклонники четы гадают, каким образом на свет появилась дочь Виторгана. Самая популярная версия - суррогатное материнство. Но пока супруги не прокомментировали эти слухи.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

77-летний Эммануил Виторган станет отцом в третий раз

Несмотря на то, что 77-летний Эммануил Виторган давно прадед (у его старшей дочери Ксении есть уже свои внуки) актер решил испытать радость отцовства еще раз. И в ближайшее время вместе с супругой 55-летней Ириной Млодик он планирует стать родителем. Об этом пара сама рассказала в откровенном разговоре с ведущей программы «Секрет на миллион» Лерой Кудрявцевой, который скоро выйдет на экраны. (подробности)

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Дима Маликов стал отцом во второй раз

Последнее время историями про суррогатное материнство никого не удивишь. Алла Пугачева и Максим Галкин, Николь Кидман, Шерон Стоун, Филипп Киркоров и многие другие звезды немного изменили отношение нашего общества к этому вопросу. Теперь это уже не табуированная тема, а вполне себе способ обзавестись детишками в том случае, когда традиционные методы не доступны по тем или иным причинам. В эту пятницу СМИ сообщили о том, что певец Дима Маликов стал отцом во второй раз. И ребенка ему и его супруге Елене как раз родила сурмама. Артист, которому 29-го января исполнится 47 лет, встретил счастливую новость, будучи на гастролях в Екатеринбурге. Подтвердил счастливое событие, но предпочел новость не комментировать, что странно, кстати - в последнее время этот артист «на хайпе», привлекает молодую аудиторию различными провокациями. (подробно)