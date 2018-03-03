Амстердам на время превратился в город-каток

3 Март 22:00 2018-03-03T23:10:24+03:00

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Сильные морозы, грянувшие на этой неделе, охватили почти всю Европу. И, пожалуй, только в Нидерландах такому погодному явлению обрадовались.

А все потому, что многие города и деревушки страны построены на каналах - из-за мороза они превратились в катки6 xто позволило жителям подоставать из чуланов забытые коньки, стряхнуть с них пыль и - как в былые времена - отправиться рассекать по каналам.

На самом деле, это давняя традиция в Голландии. До начала глобального потепления в 1970-х зимы в стране были холоднее, а морозы - суровее. Люди постоянно катались по зимним каналам.

И каждый год в Нидерландах устраивали ледовые соревнования - голландцы записывались в специальную очередь и ждали годами (!) своего номера, чтобы посоревноваться на льду. Очередь была обусловлена количеством желающих прокатиться: лед мог не выдержать всех желающих.

Однако в конце прошлого века климат стал меняться, и теперь возможность покататься на льду по каналам появляется нечасто.

В общем, ничего удивительно, что в этот раз жители и туристы Нидерландов не преминули воспользоваться шансом.

Туристы воспользовались (теперь уже) редкой возможностью покататься по каналам не на лодках, а на коньках.Фото: !соцсети

К сожалению, некоторые лихачества закончились трагически. В среду одного такого «конькобежца» спасателям пришлось вытаскивать из ледяной воды в провинции Норд-Брабант.

75-летний мужчина решил вспомнить былое и отправился на ближайший водоем, однако тонкий лед не выдержал лихача. Он был доставлен в ближайшую больницу в критическом состоянии. Позже мужчина скончался.

Фото: REUTERS/ Vesa Halttunen

Еще два человека провалились под лед в Амстердаме. Одному из друзей удалось самостоятельно выбраться из воды, другого пришлось спасать специальным службам.

Это случилось в четверг. И именно в этот день служба Waternet просила людей отказаться от рискованных лихачеств - предупреждала, что кататься на каналах, несмотря на минусовую температуру, пока еще рано. И небезопасно.

«Люди не рассуждают логически и не несут ответственность за свои поступки», - сказал представитель компании.

Соцсети заполонили фотографии из ледяного Амстердама

А Боб Маас, неофициальный специалист ледовых служб голландской столицы, просил людей набраться терпения - ожидалось, что лед на каналах станет достаточно прочным и безопасным для катания на коньках в выходные дни.

Однако в субботу началась оттепель…

По словам службы Weeronline, в пятницу утром температура в стране составляла еще минус 11 - минус 18 градусов. В прибрежной Норд-Голландии порывы ветра достигали 60 километров в час.

А уже в уже в субботу в стране потеплело, Температура упала до минус 1. Лед на каналах начал таять.

С понедельника ожидается повышение температуры до 8-10 градусов Цельсия. Начнется весна.

Теперь возможность покататься на льду по каналам появляется нечасто.Фото: !соцсети

А пока многочисленные аварийные службы пытаются справиться с проблемами, которые доставили голландские морозы. Минусовая температура стала причиной того, что вода замерзла не только в водоемах, но и... водопроводах.

Пресс-секретарь крупнейшей компании по производству питьевой воды в Нидерландах сообщил, что «ледяной восточный ветер в сочетании с морозом нанес большой урон коммуникациям, некоторые люди остались без воды, у нас телефоны звонят без остановки».

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