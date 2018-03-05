Виторган заплакал, когда родилась его дочь

СЕГОДНЯ 17:45 2018-03-05T18:20:47+03:00

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Новость о рождении у 78-летнего Эммануила Виторгана и его 56-летней жены Ирины дочери Этель до сих пор у всех на устах. Ирина и Эммануил Гедеонович поначалу не делились подробностями рождения ребёнка, поэтому блогеры выдвигали версии, как у супругов в солидном возрасте получилось стать родителями. Самая популярная версия — суррогатное материнство. Однако Ирина Млодик чуть позже заявила «акулам пера», что родила дочь сама. Дескать, ранее у Ирины были проблемы со здоровьем, онкологическое заболевание, поэтому жена актёра не решалась на рождение ребёнка. Заявление Ирины «родила сама» вызвало ещё больше обсуждений в блогосфере. Мы дозвонились до подруги Ирины Млодик, певицы и жены композитора Александра Морозова Марины Парусниковой.

Марина Парусникова с мужем Александром Морозовым.

— Мы с мужем узнали о рождении ребёнка у Ирины и Эммануила первыми и хранили эту тайну, — рассказала «КП» певица Марина Парусникова. — Мы поздравили счастливых родителей прям в день рождения их дочери. Это случилось в мой день рождения, 26 февраля, который мы отмечали в «Виторган-клубе» (это была закрытая вечеринка нашей семьи). И там же Ирина и Эммануил сказали нам, что у них родилась дочь. Эммануил Гедеонович, как нам рассказали, был счастлив и даже плакал в тот момент. Мы его не видели, конечно, сразу, а когда он приехал взволнованный, Ирина сообщила нам радостную новость. Конечно, мы были очень счастливы за них, потому что ребёнок для Ирины, у которой до этого не было детей, был давней мечтой. Она так и сказала: «Сбылась моя мечта!» Теперь я буду отмечать двойной день рождения — свой и Этель Виторган.

— Получается, Эммануил Гедеонович присутствовал при родах?

— Фактически да. Детали вам не буду рассказывать. Не важно, как это случилось, важен результат. Вся наша семья поздравила Ирочку и Эммануила Гедеоновича. Конечно, это подвиг — в таком возрасте стать родителями. Они молодцы.

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