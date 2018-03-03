56-летняя жена Виторгана: «Родила сама!»

СЕГОДНЯ 15:35 2018-03-03T16:02:56+03:00

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В минувшие выходные в шоу-бизнесе родилась очередная сенсация. Напомним: 78-летний Эммануил Виторган и его 56-летняя жена Ирина стали родителями девочки Этель.

Об этом журналистам поведала сама пара.

Поскольку Ирина и Михаил Гедеонович поначалу не рассказывали о том, как появилась на свет их дочь, поклонники артиста обсуждали различные версии. Самая популярная - суррогатное материнство.

emmanuil_vitorgan г.Копенгаген, ДАНИЯ! Сказка..!!Свадебное путешествие и гастроли!

Однако Ирина Виторган внезапно сделала заявление, что за 20 лет совместной жизни с Эммануилом Гедеоновичем только сейчас решилась на ребёнка, поскольку были проблемы со здоровьем. Как известно, Ирина боролась с онкологическим заболеванием.

И добавила, мол, родила ребёнка сама. Многие сочли это шуткой, поэтому

«КП» снова позвонила супруге Эммануила Виторгана. Телефон тот же, голос на проводе тот же, но, видимо, устав от звонков, дама голосом жены Виторгана отвечает: «Ирина отошла. Что передать?»

- Мы перезвоним позже.

- Нет, говорите сейчас, много звонков, - настаивает женщина голосом супруги Эммануила Гедеоновича.

- Мы готовим заметку в газету. В прессе очень многие пишут, что Ирине и Эммануилу Гедеоновичу помогла суррогатная мать. А журналы, ссылаясь на Ирину, говорят, что она родила сама. Мы хотели уточнить этот момент, потому что очень много сообщений от читателей. Как можно корректно об этом написать...

- Нет, она сама родила, извините.

emmanuil_vitorgan С моей Иришей. Спасибо, что ты есть!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Друзья семьи беременность Ирины не заметили

- У Ирины и Эммы родилась дочь? Вы шутите? Я недавно видел Ирочку, не заметил, что она в положении, - с недоверием говорит легендарный телеведущий Олег Марусев, друг Эммануила Виторгана.

Потом Марусев перезванивает. Мол, проверил, позвонил счастливым родителям, новость подтвердили.

- В их доме появилось ещё одно счастье, - рассказывает Олег Фёдорович. - Я не знал о том, что они готовятся стать родителями, потому что эти люди никогда не выносят на первый план свою личную жизнь. Они славятся своими делами, своим замечательным клубом и тёплыми творческими вечерами. А все, что касается личной жизни -это не должно быть известно широко.

Дочь - это дар, который они получили за свою любовь.

Счастлива за друзей и вдова Алексея Петренко Азима.

- Я одной из первых узнала,-говорит Азима Петренко. - Родилась здоровая девочка на радость родителям. Как только окрепнет малышка, приедем к нашим любимым Ирине и Эммануилу с большим подарком. Ирина много лет мечтала стать мамой. Я ее понимаю. Мы с мужем тоже мечтали о дочери.

МНЕНИЕ ВРАЧА

«Выносить ребёнка может и 70-летняя!»

Реально ли в 56 лет выносить и родить ребёнка? Этот вопрос мы адресовали специалистам, не уточняя личность роженицы.

- Выносить ребёнка в 56 лет - это реально. В нашем отделении даже 67-летняя женщина стала мамой, - рассказывает Мария Милютина, гинеколог-репродуктолог Московского Перинатального медицинского центра «Мать и дитя». - Наверное, яйцеклетки 56-летней женщины были заранее сохранены (заморожены).

Хотя в 99 процентов таких случаев используется яйцеклетка донора. Я слышала, на Украине женщина родила в 72 года. Значит, состояние внутренних органов было хорошим. После 45 лет возникает вопрос старения яйцеклетки, а матка стареет не так явно и риски вынашивания чаще связаны с болезнями других внутренних органов. Если сердце, лёгкие, печень с этим справляются, то матка может вынашивать беременность и до 70 лет.

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После того, как супруги Маликовы стали родителями сына (а звездная пара прибегла к услугам суррогатной матери), новость о том, что Ирина и Эммануил Виторган 3 марта вечером хоть и шокировала общественность, все-таки артисту 78 лет, а его супруге 56, но не так сильно, поскольку большинство поклонников были уверены, пара также обратилась за помощью к суррогатной матери. Однако, сегодня Ирина Виторган заявила, что ребенка родила она. Супруга артиста заявила, что более 20 лет ждала этого знаменательного события и к услугам «профессиональных рожениц» не прибегала (подробности)

КСТАТИ

Супруга Эммануила Виторгана: «Самое важное, что он стал папой. Дочку назвали Этель…»

Ещё 21 февраля на своей страничке в Фейсбуке Эммануил Виторган начал розыск няни. Мол, грудничку требуется опытная гувернантка с медицинским образованием и проживанием в квартире в центре Москвы. Тогда Эммануил Гедеонович не стал уточнять для какого младенца ищется няня. (подробности)