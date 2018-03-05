Мэй и Трамп назвали Кремль «безответственным»

5 Март 18:45 2018-03-05T19:01:56+03:00

В понедельник Дональд Трамп созвонился с Ангелой Меркель и Эмануэлем Макроном, а затем и c Терезой Мэй. Фото: REUTERS

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Выступление президента России Владимира Путина с ежегодным Посланием к Федеральному собранию, в котором он, помимо прочего, рассказал о новейших образцах нашего оружия, вызвало на Западе шок. Пока газеты и телеканалы на все лады интерпретировали речь российского лидера, первые лица в Вашингтоне и в европейских столицах хранили гробовое официальное молчание. Хотя между собой тут же принялись обсуждать, как ответить на демонстрацию русской мощи.

Президент США Дональд Трамп созвонился с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмануэлем Макроном, а затем и с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Формальный повод - обсуждение ситуации в Сирии. Но, как говорится, все все понимают. И вот в понедельник Белый дом опубликовал сообщение по итогам переговоров с Лондоном. В нем утверждается: «лидеры двух стран согласились, что недавние заявления российского руководства по ядерному оружию были безответственными». Хотя Путин, как все слышали, в своем выступлении четко дал понять: чужой земли нам не надо, но свою защитим от любой угрозы.

- Ничего удивительного в таких комментариях западных политиков нет, как и в аналогичных «решительных осуждениях» со стороны нашей либеральной оппозиции, - полагает политолог Антон Хащенко. - Не могут же они взять и согласиться с тезисами российского президента. Ведь это бы означало признание того, что все враждебные действия коллективного Запада в адрес России - одна большая ошибка и глупость. На что, конечно, никто не решится. А само Послание до «зарубежных партнеров» дошло и услышано, в чем теперь можно не сомневаться.

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Западные СМИ: Это предельно ясное послание для нас

- Признаюсь, это было неожиданно, - рассказал «КП» немецкий журналист Штефан Шолль, который работает в Москве в качества автора для разных европейских СМИ. - Это было и предвыборное выступление, и ежегодное обращение к элите страны. И в то же время демонстрация своего рода российского супероружия. Это прозвучит странно, но президент вашей страны таким образом все-таки делает Западу приглашение на переговоры. (подробности)

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Послание президента России Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Онлайн-трансляция. Текст. Видео

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