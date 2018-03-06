Виталине все-таки придется выплатить Джигарханяну 15 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 19:15 2018-03-06T19:22:41+03:00

Адвокат артиста уверен, что против нее скоро будет возбуждено уголовное дело по факту мошенничества

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Вчера, 5 марта, на телешоу «Пусть говорят» адвокат Виталины Цымбалюк Лариса Широкова продемонстрировала интересный документ - отказ от исковых требований представителя Армена Джигарханяна к ООО «Сфера». В июне прошлого года эта компания купила долю Джигарханяна в его квартире в Староконюшенном переулке. Цена договора купли-продажи - 15 миллионов рублей. Но потом обнаружилось, что покупатель выплатили только часть суммы — около 8 миллионов. Правда и этих денег народный артист не получил, хотя они пришли на его банковский счет. Их сняла по доверенности и через банкомат Виталина.

Но где затерялись недоплаченные 7 миллионов? Этот вопрос вместе с исковым требованием адвокат Джигарханяна Евгений Парфенов адресовал ООО «Сфера». Но потом неожиданно свои исковые требования отменил. Почему? Генеральный директор «Сферы» Юрий Растегин утверждает, что заплатил Джигарханяну все 15 миллионов...

У Ларисы Широковой - другое мнение: представители Джигарханяна что-то темнят в и без того мутной истории. Мол за спиной народного артиста его опекуны пытаются увести его имущество. И вообще эта опека больше похожа на изоляцию артиста.

- Я ставлю под сомнение бескорыстность представителей народного артиста, - решительно заявила Широкова. - Сначала они бились за квартиру в Староконюшенном, которая была продана с нарушением. Потом отказались от иска. Почему не указали условия этого отказа? Мы никогда не узнаем, сколько денег «Сфера» перечислила Армену Борисовичу и перечислила ли их вообще, и на каких условиях.

После этих громких заявлений, мы позвонили Евгению Парфенову с просьбой прояснить ситуацию...

- Каких мы достигли договоренностей с Юрием Растегиным, что лежит за пределами судебного разбирательства, Ларису Анатольевну не касается. Так же как это не касается Виталину. Отказ от исковых требований не предполагает мотивации, - сказал Парфенов. - Главное, что у нас нет претензий к ООО «Сфера». Что все вопросы по делу урегулированы в интересах Армена Борисовича, и что Виталина должна ему 15 миллионов рублей, которые заплатил за долю в квартире Растегин.

Копия постановления суда.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В рамках уголовного дела, которое скоро будет возбуждено, мы будем требовать взыскать с нее именно эту сумму. Пусть лучше думает не о наших договоренностях со «Сферой», а о том, как будет компенсировать деньги, которые сняла со счетов Армена Борисовича…

- В конце программы «Пусть говорят» Виталина обратилась к бывшему мужу, мол, она ждет Армена Борисовича дома. Какая у него реакция?

- К огромному сожалению, он видел эту программу. По-моему, кроме раздражения, она никаких эмоций не вызвала. Думаю, что примирения не будет. Он очень хочет закончить эту вакханалию. Старается абстрагироваться, заниматься Мольером и Шекспиром, а не следить за тем, как его бывшая жена бегает на шоу.

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