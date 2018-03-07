Анастасия Волочкова оказалась владелицей 25 квартир стоимостью 244 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 01:10 2018-03-07T01:11:13+03:00

Артистка в своем особняке. Этот дом, судя по документам, стоит более 21 млн. рублей. Фото: Личный архив

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Вот уже четыре месяца бывший водитель и помощник Анастасии Волочковой Александр Скиртач томится в стенах столичного СИЗО. Напомним: балерина заявила полиции, что тот опаивал ее неким снотворным препаратом, из-за которого ей было дурно. А главное - пользуясь доверчивостью звезды, уводил из-под ее носа миллионы. Например, взял на похороны мамы 205 тысяч рублей, а мама оказалась жива и здорова. Пытался по доверенности вывести деньги с ее счетов и т. д.

Пожаловались в полицию на мужчину и другие пострадавшие, далекие от мира шоу-бизнеса.

И так богатая!

Между тем Скиртач не снизил активности и в стенах СИЗО. Александр завел блог в интернете, где выложил материалы своего уголовного дела, а заодно опубликовал документы, касающиеся недвижимости артистки.

Судя по ним, на Анастасию Волочкову записаны: квартира в Санкт-Петербурге (56,8 млн. руб.), квартира в Москве (111,8 млн. руб.), загородный дом в Красногорском районе Подмосковья (21 млн. руб.) и 22 (!) квартиры в Астрахани. Последние - инвестиции в бизнес-проект бывшего мужа Волочковой бизнесмена Игоря Вдовина.

Итого - 25 квартир. Или, если точнее, загородный дом и 24 квартиры.

Игорь Вдовин - отец единственной дочери Волочковой Ариадны.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

«Все имущество Анастасии (за исключением машины стоимостью 13 млн. руб.) оценивается более чем в 189 миллионов, - возмущается задержанный. - В таком случае сумма к возврату, равная 110 тысячам рублей (почти половину взятой «на похороны» суммы балерина своему водителю простила. - Ред.), не может считаться значительным ущербом!».

Да, от потери 110 тысяч Анастасия не обеднеет. Но все-таки странная логика: выходит, состоятельных людей можно спокойно грабить.

30 000 долларов в месяц

Немалый интерес вызывает и опубликованное Скиртачем тайное финансовое соглашение между Волочковой и ее бывшим гражданским мужем Игорем Вдовиным. Что-то подобное подписывают супруги при оформлении брачного контракта. Официально Анастасия с Игорем не были женаты, но у пары растет дочь Ариадна, поэтому Вдовин предложил артистке расписать свои обязательства на случай разрыва.

Документ, датированный 1 сентября 2009 года, начинается весьма непривычно для официальных бумаг:

«Дорогая Настенька, ты замечательный человек, творческая и неординарная личность, заботливая мама, страстная, увлекающаяся и непоследовательная натура, щедрая и широкая душа, ранимая и беззащитная, в то же время сильная волей и временами эгоистичная и мелочная, сотканная из противоречий с ярчайшим светом звезды» (см. фото).

Тайное финансовое соглашение между Волочковой и ее бывшим гражданским мужем Игорем Вдовиным.

После комплиментов бизнесмен переходит к делу. Предлагает выделять балерине ежемесячно 30 тысяч долларов. Сюда включены расходы на питание, содержание квартиры в Москве, аренду офиса артистки, зарплату ее команды, а также затраты на нянь, водителя и прочий персонал. Обязуется Вдовин оплачивать и аренду особняка Волочковой (тогда у нее не было собственного дома), а также расходы на дочь: образование, лечение и т. д.

Кроме того, бизнесмен обещает купить Анастасии и дочери жилье стоимостью не менее 2 миллионов долларов. К слову, конкретно этот пункт потом не был выполнен. Дом Волочкова купила сама - Скиртач намекает, что не без помощи состоятельного поклонника.

Откуда недвижимость

Из документа становится понятно, откуда у балерины 22 квартиры в Астрахани.

«Ты выступила инвестором в проекте строительства элитного жилого дома в Астрахани. Все документы оформлены и находятся у тебя на руках, - обращается к балерине Вдовин все в том же «нежном» тоне. - Сегодня построено примерно 20 процентов строительного объема. Строительство будет продолжено в ближайшее время, и ты всегда можешь принять решение о продаже принадлежащих тебе квартир по максимально выгодной цене, а в случае каких-либо рисков я обязуюсь выкупить у тебя эти квартиры по цене приобретения плюс 30 процентов годовых. Ты можешь потребовать выкупа в любой день через 24 месяца с даты подписания этого письма...»

План квартир, в строительство которых инвестировала деньги Анастасия.

Впрочем, в какой именно редакции был подписан этот «брачный договор» и был ли он подписан вообще - тайна.

Кстати, как уверяет Скиртач, квартиры Волочковой в Астрахани уже построены. Судя по объявлениям застройщика «Городской курорт Астрахань» (именно его печать стоит на документе), самая скромная однокомнатная элитная квартира в новостройках города стоит 2,5 млн. рублей. Получается, что минимальная цена 22 квартир Волочковой - 55 миллионов рублей. Прибавим эту сумму к 189 миллионам и получим примерную общую стоимость всей звездной недвижимости - около 244 миллионов рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Недостойная алчность»

Анастасия Волочкова не оспаривает подлинности опубликованных документов. Но как-либо комментировать их содержание не хочет.

- Скиртач старается привлечь внимание к своей персоне, упоминая мое имя, потому что сам по себе он никому не интересен, - заявила «Комсомолке» балерина. - Он обвинен в краже, и не только мною. Я не знаю, где Скиртач сидит, и знать не хочу. Он это заслужил. Почему он так себя ведет? Сами посудите, какой человек пожелает мне хорошего, если я его разоблачила. Даже по нынешним шагам Скиртача видно его настоящее лицо, его отношение ко мне, его алчность и хитрость. Недостойное поведение для мужчины!

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