Японских журналистов удивило, что Алина Загитова живет в съемной «однушке» «прощай, молодость»

СЕГОДНЯ 16:58 2018-03-07T18:38:37+03:00

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Для японцев фигурное катание - это религия. А олимпийские чемпионы - почти боги. И жить они, наверное, должны соответственно. Недавно японская телекомпания NHK побывала в гостях у победительницы Игр в Пхенчхане Алины Загитовой. Не в ее родном Ижевске, где в честь победы чемпионки соседи украсили подъезд дома, а в Москве, где 15-летняя спортсменка снимает квартиру вместе с бабушкой. Именно бабуля помогает внучке: кормит, контролирует. Родители остались в Ижевске, где у них работа, которую они бросить никак не могут. Условия, в которых живет чемпионка, журналистов поразили. Они, видимо, ожидали увидеть царские хоромы. А тут все по-спартански.

В столице 15-летняя спортсменка снимает квартиру вместе с бабушкой.Фото: YouTube

Алина Загитова показала свою московскую квартиру.

В кадре - небольшая однушка из серии «в тесноте, но не в обиде». Дверь, обитая дермантином «прощай, молодость». Кухня - где, если собираются в количестве больше трех, развернуться уже довольно сложно. Комната, которая кажется еще меньше. Из обстановки — стол с фотографиями родителей и себя на олимпийском пьедестале, старый шкаф, куда с трудом помещаются награды чемпионки. Вот и олимпийские медали. Часть вещей просто лежит на кресле. Диван, на котором Алина спит с младшей сестрой Сабиной. Она, говорят, тоже подает большие надежды в фигурном катании. Отдельный уголок отведен под мягкие игрушки: девчонки же. Много безделушек из Японии — от фанатов Загитовой. Возле окна - сушилка с бельем. Рядом клетка с двумя шиншиллами. Как все влезает в эту комнатушку — уму непостижимо. По квартире вальяжно бродит кот - еще один любимец Загитовой. Она как-то призналась, что ей нравится говорить с животными, рассказывать им даже то, чем она не может поделиться с родными. Зверюшки ее понимают и точно не предадут. Скоро сюда должна приехать собака породы акита-ину - подарок японских заводчиков , о которой уже давно мечтает чемпионка. Журналисты NHK, похоже, в недоумении — то ли от того, как пес уживется с кошкой, то ли от того, как, в принципе, разместится на такой жилплощади.

Алина давно мечтает о собаке породы акита-ину и скоро её мечте суждено сбыться.Фото: YouTube

Самое удивительное - саму Алину условия, в которых она сейчас живет, совсем не волнуют. Загитова непринужденно показывает корреспондентам квартиру: ни тени смущения. Мило пьет чай на кухне с бабушкой. А я вспоминаю про шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана, который после того, как перебрался из Кореи в Россию, несколько лет перед Олимпиадой в Сочи безвылазно жил на базе в Новогорске, хотя ему и предлагали другие, куда более комфортные условия. Но мастеру шорт-трека так было удобнее, потому что лед для тренировок рядом. А в большую квартиру он переехал только после Сочинских Игр, где взял три золота. Тем ценнее такие медали...

Cаму Алину условия, в которых она сейчас живет, совсем не волнуют.Фото: YouTube

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