Британская полиция рассматривает версию об отравлении Скрипаля в его доме

СЕГОДНЯ 00:45 2018-03-10T00:48:38+03:00

Специалисты в защитных костюмах на месте, где нашли Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в бессознательном состоянии Фото: REUTERS

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Разоблаченный британский шпион, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли получить отравление нервно-паралитическим веществом в своем доме. Такую версию изучает полиция Великобритании.

Правоохранители отметили, что сержант местной полиции Ник Бейли оказался в больнице после посещения дома Скрипаля.

Как пишет The Telegraph, для для обеззараживания потенциально опасных объектов были направлены 180 военных специалистов из Королевской морской пехоты. Пресс-секретарь полиции пояснил, что было решено обратиться за помощью к армии, поскольку у военных есть необходимые возможности и знания, как действовать в таких ситуациях.

«Военные обладают опытом и способностью реагировать на целый ряд непредвиденных обстоятельств. Министерство обороны регулярно оказывает помощь экстренным службам и местным властям в Великобритании. Во время этого расследования будет продолжаться военная помощь», - пояснил представитель Скотланд-Ярда.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что 5 марта в госпиталь города Солсбери в Великобритании с отравлением неизвестным веществом был доставлен 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия. Кроме того, от отравляющего вещества пострадал полицейский, первым оказавшийся на месте ЧП.

Британские правоохранители расследуют инцидент как покушение на убийство. Скрипаль и его дочь находятся в критическом состоянии.