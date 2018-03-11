Почему Дональд Трамп захотел дружить с Ким Чен Ыном

СЕГОДНЯ 17:25 2018-03-11T17:26:38+03:00

Сначала в СМИ появилась информация о том, что Ким Чен Ын направил хозяину белого дома письмо с предложением встретиться и провести переговоры Фото: REUTERS

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Еще пару месяцев назад напряжение между США и КНДР было настолько сильным, что казалось, будто одно неловкое движение какой-либо стороны может вызвать войну. Но последнюю неделю лидеры обеих стран, не иначе смягченные предпраздничным настроением, решили вдруг объявить о готовности к переговорам.

Сначала в СМИ появилась информация о том, что Ким Чен Ын направил хозяину белого дома письмо с предложением встретиться и провести переговоры. Трамп принял приглашение своего «партнера», сообщив в «Твиттере», что «встреча планируется», но «санкции будут сохраняться до тех пор, пока не будет заключено соглашение».

- Я думаю, что с Северной Кореей все будет очень хорошо, и нас ждет огромный успех, - заявил впоследствии Трамп журналистам. - У нас большая поддержка, поэтому, я считаю что с КНДР все будет очень хорошо. Уверен, что Пхеньян хочет мира.

Пока большая часть информации поступает не из США или КНДР, а соседей Северной Кореи. Так, начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ен сообщил, что в беседе с ним Трамп заявил о готовности встретиться с Кимом до конца мая этого года. В знак серьезности своих намерений Пхеньян пообещал Вашингтону через Южную Корею отказаться от новых испытаний ядерных боезарядов и ракет.

Однако пока рано радоваться и открывать шампанское. Уверенности в том, что все пойдет по плану, и Трамп с Кимом встретятся, ни у кого нет. Даже глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон заявил, что, несмотря на позитивные знаки «США и КНДР еще очень далеки от переговоров», и вообще он не уверен, что сложились нужные условия для их начала.

Пока встреча глав государств не стала реальностью, а представляют собой только один из вариантов развития событий, но в случае, если Трампу и Киму удастся все-таки сесть за один стол, это будет выгодно им обоим. Для Белого дома подобный сценарий позволит не уронив достоинства выйти из той ловушки, в которую США сами себя загнали, изображая «крутого парня» и угрожая Северной Корее «невиданным огнем и яростью» (что сейчас уже практически неосуществимо из-за ядерного оружия КНДР). Для Пхеньяна возможное налаживание отношений с американцами откроет новые перспективы для снятия санкций и развития экономики. Да и с точки зрения престижа это довольно сильный ход. До сих пор у стран нет дипотношений, а последние двусторонние переговоры между ними проходили еще в прошлом веке. А тут встреча не на уровне каких-то 3-х секретарей, а глав государств. Ради такого красивого хода в Пхеньяне готовы пойти на многое!

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Сергей Толорая, директор Центра азиатской стратегии России Института экономики РАН

Не надо ожидать от этих переговоров быстрых результатов. Если встреча состоится, в чем у меня большие сомнения, то это будет скорее всего беседа о том, о чем вообще разговаривать. Если все пройдет успешно, то начнутся долгие переговоры по нормализации отношений, на которые уйдут многие годы. Быстро весь клубок проблем проблем США и КНДР решить невозможно.

Понятно, что КНДР не откажется полностью от ядерного оружия. Сейчас обсуждается вариант «заморозки» Пхеньяном испытаний оружия массового поражения, а также уничтожения баллистических ракет, способных, по некоторым оценкам, добить до территории США. При этом у Ким Чен Ына останутся средства поражения объектов в Японии и Южной Корее, что позволит ему сдерживать Вашингтон.

А вообще американцы сами себя загнали в сложную ситуацию своей неумелой политикой. В нынешней обстановке личная встреча Ким Чен Ына с президентом США будет рассматриваться как серьезное внешнеполитическое достижение Пхеньяна, поэтому в КНДР весьма заинтересованы в этих переговорах.