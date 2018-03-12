Кот Матроскин, Николай Ростов, Обломов и другие роли Олега Табакова в фотографиях

12 Март 17:00 2018-03-13T02:40:47+03:00

Артист снискал любовь зрителей, прославившись многими ролями в театре и кино

«Комсомолка» собрала кадры из фильмов с участием Народного артиста СССР, начиная с его первой работы в кино

Народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта в одной из московских больниц на 83-м году жизни. Он сражался с тяжелой болезнью больше трех месяцев, но, несмотря, на все усилия врачей, сердце актера не выдержало. .

Миллионам зрителей Табаков запомнился своими персонажами из фильмов «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», «Гори, гори, моя звезда». В общей сложности он сыграл более 200 ролей в кино и на театральной сцене, озвучил 27 мультфильмов, среди которых и всеми любимое "Простоквашино". Долгие годы Олег Табаков также являлся художественным руководителем МХТ.

Вспомним все самые лучшие роли выдающегося артиста.

Первая роль в кино - Тугой узел (Саша вступает в жизнь), Саша Комелев, 1956 годФото: кадр из фильма

«Шумный день», школьник Олег Савин, 1960 год.Фото: кадр из фильма

«Испытательный срок», сотрудник угро Саша Кудасов, 1960 год.Фото: кадр из фильма

«Молодо-зелено», монтажник Николай Бабушкин, 1962 годФото: кадр из фильма

«Война и мир», Николай Ростов, 1967 год.Фото: кадр из фильма

«Гори, гори моя звезда», режиссер Владимир Искремас, 1969 год.Фото: кадр из фильма

«Случай с Полыниным», режиссер Виктор Балакирев, 1970 годФото: кадр из фильма

"Достояние республики", сотрудник угро Макар Овчинников, 1970 год.Фото: кадр из фильма

«17 мгновений весны», бригаденфюрер СС Вальтер Шелленберг, 1973 год.Фото: кадр из фильма

«Лев Гурыч Синичкин», драматург Борзиков, 1974 год.Фото: кадр из фильма

«Марк Твен против», Марк Твен, 1976 год.Фото: кадр из фильма

«Сказ по то, как царь Петр арапа женил», боярин Ягужинский, 1976 год.Фото: кадр из фильма

«Двенадцать стульев», Альхен, 1976 год.Фото: кадр из фильма

«Неоконченная пьеса для механического пианино», помещик Павел Петрович Щербук, 1977 год.Фото: кадр из фильма

«Д'Артаньян и три мушкетера», король Людовик XIII, 1978 год.Фото: кадр из фильма

«Красавец-мужчина», помещик Апполон Окоемов, 1978 год.Фото: кадр из фильма

Кот Матроскин, «Трое из Простоквашино», 1978 год.

«Москва слезам не верит», Володя, женатый любовник Катерины, 1979 год.Фото: кадр из фильма

«Несколько дней из жизни Обломова», Илья Ильич Обломов, 1979 год.Фото: кадр из фильма

«Ах, водевиль-водевиль», отставной прапорщик Аркадий Ушица, 1979 год.Фото: кадр из фильма

«Полеты во сне и наяву», начальник проектного бюро, 1982 год.Фото: кадр из фильма

«Мэри Поппинс, до свидания!», воспитательница мисс Юфимия Эндрю, 1983 год.Фото: кадр из фильма

«Чужая жена и муж под кроватью», Иван Андреевич, почтенный человек, 1984 год.Фото: кадр из фильма

"Корабль пришельцев", главный конструктор (протопит Сергея Королева), 1984 год.Фото: кадр из фильма

«Аплодисменты, аплодисменты», режиссер Сергей Шевцов, 1984 год.Фото: кадр из фильма

«После дождичка, в четверг», Кащей, 1985 год.Фото: кадр из фильма

«Человек с бульвара Капуцинов», хозяин салуна, 1987 год.Фото: кадр из фильма

«Раз, два, горе не беда», царь Иван, 1988 год.Фото: кадр из фильма

«Искусство жить в Одессе», Цудечкис, 1989 год.Фото: кадр из фильма

«Любовь с привилегиями», генерал КГБ, 1989 год.Фото: кадр из фильма

«Оно», Брудастый, 1989 год.Фото: кадр из фильма

«Царская охота», князь Голицын, 1990 год.Фото: кадр из фильма

«Ближний круг», генерал Власик, 1991 год.Фото: кадр из фильма

«Московские каникулы», итальянский посол, 1995 год.Фото: кадр из фильма

«Шырли-мырли», Суходрищев, 1995 год.Фото: кадр из фильма

«Сирота казанская», повар, 1997 год.Фото: кадр из фильма

«Что сказал покойник», комиссар полиции, 1999 год.Фото: кадр из фильма

"Президент и его внучка", президент, 2000 год.Фото: кадр из фильма

«Леди на день», мэр Нью-Йорка, 2002 год.Фото: кадр из фильма

«Есенин», генерал КГБ Семагин, 2005 год.Фото: кадр из фильма

«Статский советник», генерал-губернатор Москвы, князь Долгорукий, 2005 год.Фото: кадр из фильма

«Андерсен, жизнь без любви», Симон Мейслинг, 2006 год.Фото: кадр из фильма

«Мелодия для шарманки», «Котик», 2009 год.Фото: кадр из фильма

«Поклонница», Николай Лейкин, 2012 год.Фото: кадр из фильма

«Кухня, последняя битва», шеф-повар ресторана, 2017 год.Фото: кадр из фильма