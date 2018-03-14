Тереза Мэй отменила визит Лаврова в Лондон

СЕГОДНЯ 18:19 2018-03-14T18:36:22+03:00

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Официальный Лондон перечислил ответные меры на мифическую «химатаку» Москвы по жителям королевства. Напомним, 4 марта давно осевший в городе Солсбери перебежчик из российских спецслужб Сергей Скрипаль и его дочь были тяжело отравлены загадочным ядом. Возможно, использовался нервно-паралитический газ под названием «Новичок»: когда-то его изобрели в советских лабораториях, а после падения СССР химическую формулу страшного вещества публиковали в американской печати. Кто организовал покушение на Скрипалей, не известно, но русофобская истерика Британии от этого не уменьшается. И премьер-министр Тереза Мэй уже анонсировала ответные меры:

1. Высылка 23 российских дипломатов (по версии Лондона — «агентов Лубянки»).

2. Усиление (читай — рост бюджетов) МИ-6 и других спецслужб «для предотвращения подобных инцидентов».

3. Расширение персональных санкций: создание «списка Скрипаля» с фамилиями россиян, якобы причастных к его отравлению.

4. Дополнительные проверки частных авиарейсов и корреспонденции из РФ.

5. Заморозка «подозрительных счетов российского происхождения» в британских банках.

6. Отмена запланированного визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Лондон, заморозка дипломатических контактов.

7. Отмена поездки королевской семьи, чиновников и других официальных лиц на ЧМ по футболу в России.

Анонсирован и ряд других мер, которые пока держатся в секрете. В России такой демарш уже на самом высоком уровне назвали «незаконной провокацией».

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Российско-британским «высылкам» — больше двухсот лет. Вспоминаем самые серьёзные случаи осложнения наших отношений.

1800. Из Петербурга депортируется английский посол Чарльз Уитворт за организацию заговора против царя Павла I. «Гамлет на российском троне» хотел заключить союз со злейшим врагом британцев — Наполеоном, вот те и решили нанести удар на упреждение. Высылка посланника не помогла — весной следующего года Павла все равно свергли и убили собственные приближённые.

1927. Всего три года назад установлены дипломатические отношения между СССР и Великобританией. Но теперь англичанам не нравится вмешательство Москвы в гражданскую войну в Китае на стороне местных патриотов. Дипотношения разрываются, толком не начавшись.

1971. Лондонские «бобби» останавливают машину с агентом КГБ Олегом Лялиным за рулём (тот работает на Островах под видом сотрудника советского торгпредства). Мужчина сильно пьян и начинает угрожать полисменам «связями на Лубянке». Грубияна передают спецслужбам, которые его быстро раскалывают. И получают фамилии почти всех московских резидентов в Лондоне. Англичане высылают 105 советских официальных лиц и журналистов. А Москва в ответ депортирует «всего» 27 британских дипломатов.

1985. На Запад сбегает полковник КГБ Олег Гордиевский, прихватив с собой списки лондонской резидентуры. Правительство Ее Величества высылает 31 гражданина СССР, включая корреспондента «КП» Юрия Сагайдака. Москва вновь отвечает мягче, депортируя «лишь» 25 англичан.

2006. В Лондоне из-за отравления радиоактивным полонием гибнет соратник Березовского Александр Литвиненко, в чём сразу огульно обвиняют «руку Кремля». В Москве ловят британских агентов под дипломатической «крышей», передававших донесения с помощью устройства, замаскированного под булыжник (так называемый «шпионский камень»). РФ закрывает отделения Британского совета — культурные центры, активно использовавшие технологии «мягкой силы». Кремль проявляет деликатность — шпионов-дипломатов никто не высылает. Через пару месяцев Лондон по-тихому отзывает их домой.

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