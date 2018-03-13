«Новичок» в Голливуде: западные киношники давно обвинили Россию в применении паралитического газа

СЕГОДНЯ 16:02 2018-03-13T16:36:49+03:00

В общем, не удивимся, если эти и другие кинокартины лягут в основу доказательной базы MИ-6 в деле о Сергее Скрипале Фото: REUTERS

В Москве уверяют, что его запасы давно уничтожены

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Вряд ли кого-то можно удивить шпионским боевиком, основанным на реальных событиях. Другое дело, когда кино проникает в нашу жизнь, и сценарий художественного произведения становится реальностью.

Похоже, что именно это и произошло со скандальной историей про бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который в начале нулевых сотрудничал с английской разведкой. Недавно его обнаружили в Великобритании отравленным нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок».

Британский премьер-министр Тереза Мэй выступила с официальным заявлением, где сказала, что «Новичок» - это российская разработка, и отравление, скорее всего, дело рук мстительных российских спецслужб. Доказательств, разумеется, как и в случае с «русскими хакерами», ни у кого нет. Зато есть английский сериал «Ответный удар», в 6 сезоне которого чеченский химик Камиль Марков разрабатывает смертельное оружие.

«Новичок - все для меня!», - на ломаном русском говорит безумный российский ученый.

А в голливудском триллере «Цена страха», где в 2002 году снялись Бен Аффлек и Морган Фримен, русские отравили «Новичком» всю Чечню. Об этом с важным видом сообщает американский генерал.

В общем, не удивимся, если эти и другие кинокартины лягут в основу доказательной базы MИ-6 в деле о Сергее Скрипале.

- Основа любого сотрудничества - это польза, - рассказал "КП" экс-начальник антитеррористического подразделения ФСБ Владимир Луценко. - Скрипаль был бесполезен. Все, что он знал, он давно "слил" британским спецслужбам. Да и никто не стал бы отравлять его в таком обозреваемом месте (Скрипаля нашли на скамейке возле торгового центра - Ред.). Все это - попытка в очередной раз очернить Россию.

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Михаил ОЗЕРОВ

Прилетев из Москвы в Хитроу, включаю мобильник, и сразу звонок – с радио Би-би-си. Через несколько минут – оттуда же, но от телевизионщиков. А потом - из лондонской газеты… Все хотят услышать от российского журналиста, работающего в Британии и только что приехавшего с «другой стороны», о «загадочном отравлении» (подробности)