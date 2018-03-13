Станислав Говорухин об обвинениях в домогательствах: Не надо на эту чушь внимания обращать

СЕГОДНЯ 16:20 2018-03-13T17:52:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Скандальные откровения журналистки и главы предвыборного штаба Собчак в Чувашии сотрясают сеть и СМИ почти сутки. 29-летняя Дарья Комарова из Чебоксар в своей соцсети накануне написала следующее:

«В 2012 году я брала интервью у приехавшего в Чебоксары в рамках предвыборной кампании, депутата Госдумы Станислава Говорухина. Встреча проходила в ресторане Ехрем Хуща. Говорухин в процессе интервью позволил себе предложить мне провести с ним ночь за возможность в последующем сняться в его кинопроекте, просил снять колготки и ходить подле него. Я ответила, что мне его кинопроекты не интересны, как и его предложения. После чего Говорухин посмел пойти на шантаж и заявил, что никакого интервью мне давать не будет. Я в ответ заявила, что ему придется мне заплатить сейчас денег за потраченное на встречу с ним время и возместить гонорар за статью, иначе, я сейчас выхожу с ресторана и будет скандал.

Это было самое провальное интервью. Настроение было испорчено. Я ужасно злилась на старика, но интервью написала. Чтобы меня задобрить Говорухин написал мне свой телефон, просил, мне к нему обязательно позвонить и никому не рассказывать о его непристойных предложениях. Я звонила к нему однажды, когда решила взять у него комментарий после того как Минобр запретил к показу для несовершеннолетних спектакль "Преступление и наказание". Самое интересное, что когда я к нему позвонила( буквально через пару недель после нашей встречи) он даже меня не вспомнил. Ну и Говорухин, сколько же таких было у него историй:)»

Внизу письма Дарья оставила фразу с хэштегом «#женщинывместе - нас больше и мы победим!»

Дарья Комарова из Чебоксар обвинила режиссера в домогательствахФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мало кто не слышал голливудскую историю с Харви Вайнштейном, рассказы о домогательствах которого продолжают и продолжают всплывать в США. Продюсеру, к слову, 65 лет, и остается только догадываться, сколько за полвека может быть имевших с ним дело (а иногда и «Оскары») женщин с неприятными воспоминаниями. После этого скандала грянула уже российская думская история с депутатом Леонидом Слуцким, которого решили разоблачить журналистки за его излишнее внимание и притязания. Дальше случился феерический эфир Ксении Собчак с политоппонентами, вылитый на Владимира Жириновского стакан воды и смачная брань в адрес Собчак от лидера ЛДПР. После телескандала Ксения Анатольевна запустила в соцсети флешмоб #женщинывместе. Из известных людей Собчак с ее инициативой поддержали Яна Рудковская, Авдотья Смирнова, Оксана Пушкина и жена Сергея Шнурова Матильда. А спустя пару недель появилось письмо Дарьи Комаровой, обвиняющей Станислава Говорухина.

Что скажет на обвинения в домогательстве сам Станислав Говорухин, режиссер и депутат Госдумы? На вопрос об этом знаменитый постановщик и народный избранник ответил "Комсомолке" кратко:

- Не надо на эту чушь внимание обращать. Я ничего комментировать не буду, еще не хватало! Извините. "Вайнштейновская тема" у нас это не прокатит, это бессмысленно, - ответил он и положил трубку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скандально известная журналистка из Чувашии обвинила режиссера Говорухина в домогательствах

Журналистка из Чувашии Дарья Комарова на днях сделала неоднозначное и громкое заявление. Девушка обвинила известного режиссера Станислава Говорухина в домогательствах. Пост откровенности она разместила на своей странице в соцсети (подробности)