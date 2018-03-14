2018-03-14T17:01:16+03:00
Экономика

Экономист о санкциях Британии: Лондон начнет произвольно отнимать деньги у россиян

Российские госактивы в британской юрисдикции могут быть заморожены
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Тереза Мэй публично объявила об «ответных» шагах Англии против РоссииТереза Мэй публично объявила об «ответных» шагах Англии против РоссииФото: REUTERS
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Срок ультиматума, который премьер Великобритании Тереза Мэй поставила Москве в рамках дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, истек. Сегодня она публично объявила об «ответных» шагах Англии против России. Итак, будут высланы 23 российских дипломата. У них есть неделя на сборы. Кроме того, российские госактивы в британской юрисдикции могут быть заморожены, если правительство сочтет, что они угрожают безопасности страны.

- Это значит, что может быть заморожено все и в любой момент, - говорит экономист Михаил Делягин. - Надо понимать, что под активами правительства могут пониматься любые средства людей, которые по мнению англичан связаны с Кремлем.То есть это не только деньги госбюджета, вложенные в государственные бумаги Британии. Это не только деньги наших госбанков. Это любые активы любых госкорпораций. Это деньги любого человека, который сейчас находится на государственной службе или является родственником/другом таких людей.

Единственный разумный ответ - это немедленный вывод всех средств, связанных с Россией. Включая деньги Газпрома. Также мы должны предупредить всех юридических и физических лиц о том, что Великобритания является потенциально враждебным государством. Ну и необходимо зеркально ответить.

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