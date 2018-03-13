Ради роли в «Мэри Поппинс...» Олег Табаков надел чулки и сделал маникюр
Последние месяцы Олег Павлович Табаков был в коме. Врачи боролись за жизнь артиста, но организм был истощен хроническими болезнями. Уже десять лет Олег Павлович боролся с раком предстательной железы. Регулярно проходил химиотерапию, при этом продолжал активно работать. 12 марта у 82-летнего артиста остановилось сердце...
Сегодня мы вспоминаем самые известные и любимые россиянами роли легендарного актера.
Пересветов, «Дело «пестрых» (1958)
Пересветов, «Дело «пестрых»Фото: кадр из фильма
Одна из первых работ Олега Табакова в кино - роль старосты драмкружка Игоря Пересветова в драме Николая Досталя «Дело «пестрых», снятой по мотивам повести Аркадия Адамова. В фильме об отважных следователях МУРа Табакову досталась роль слабохарактерного пособника преступников, который при первом же допросе сдал своих.
Николай Ростов, «Война и мир» (1967)
Николай Ростов, «Война и мир»Фото: кадр из фильма
«Бондарчук умудрился пройти со мной всю линию Николая Ростова в романе «Война и мир», чтобы я почувствовал масштаб художественных задач. Работать с таким режиссером было счастьем», - отзывался об этой ленте Табаков.
Владимир Искремас, «Гори, гори, моя звезда» (1969)
Владимир Искремас, «Гори, гори, моя звезда»Фото: кадр из фильма
В ленте режиссера Митты на съемках у Табакова была партнерша - юная Елена Проклова, с которой у артиста случился роман. Проклова вспоминала, что смотрела на него, как на кумира - с обожанием. Табаков взял над ней шефство. Помогал поступить в театрльный. Позже Проклова пыталась возобновить отношения, но роман сошел на нет.
Барбос, м/ф «Бобик в гостях у Барбоса» (1977)
Барбос, м/ф «Бобик в гостях у Барбоса»Фото: кадр из фильма
Барбоса озвучил Олег Табаков, а Бобика - Юрий Никулин. Более звездный дуэт трудно себе представить. После озвучания артисты сдружились и общались до последних дней Никулина. А песня «Человек собаке друг» из этого мультика стала народным хитом.
Вальтер Шелленберг, «Семнадцать мгновений весны» (1973)
Вальтер Шелленберг, «Семнадцать мгновений весны»Фото: кадр из фильма
После закрытого показа двух серий руководитель КГБ Юрий Андропов сказал Табакову: «Так играть бригадефюрера СС - безнравственно!», намекая, что актер вызывает симпатию.
Потомки Шелленберга позже признавались, что с удовольствием пересматривают «Семнадцать мгновений...», потому что артист «оказался очень похож на предка». Даже написали Олегу Павловичу письмо.
«Предложение сыграть Шелленберга одновременно и озадачило меня, и обрадовало, - рассказывал Табаков. - Обрадовало тем, что исполнением этой роли я хоть в небольшой степени возмещу наш неоплатный долг героям Великой Отечественной. Однако оглуплять его я не хотел. Оглупление врага в произведениях искусства в конечном итоге преуменьшило бы сегодня всю грандиозность и масштабы подвига советских людей...»
Успех роли был колоссальный: Табакова стали узнавать за границей. В Чехословакии продавщица одного из магазинов, узнав в Табакове Шелленберга, достала для него из-под прилавка товар, которого в продаже не было. По словам самого актера, «часто народная любовь помогала в местах бытового обслуживания, магазинах. До смущения...».
Спустя годы режиссер Лиознова замечала, мол, хоть у нее и не было романа с Табаковым, Олег Павлович первым откликнулся, когда она оказалась в инвалидной коляске, и оказал ощутимую финансовую помощь.
Король Людовик XIII, «Д'Артаньян и три мушкетера» (1978)
Король Людовик XIII, «Д'Артаньян и три мушкетера»Фото: кадр из фильма
Режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич вспоминал: «Олег Павлович хотел сыграть Людовика - бюрократа, чинушу, туповатого и самонадеянного человека. В то время это прозвучало бы очень злободневно. Я хорошо это понимал, но сказал Табакову:
- Олег Павлович, я вас обожаю, но у меня совсем другой замысел.
Табаков насторожился.
- Для меня Людовик XIII - экспонат энтомологической коллекции, такая пришпиленная бабочка. Его судьба прилепила к царскому креслу, как насекомое. Он должен быть королем, а по сути он не король.
- Это все слова, - ответил Олег Павлович. - Ты лучше скажи, как это играть?
- Надо играть человека очень маленького роста, который хочет быть выше. Это карлик, который хочет казаться гигантом.
- Ладно, - согласился Табаков. - Попробуем...»
Кот Матроскин, м/ф «Трое из Простоквашино» (1978)
Кот Матроскин, м/ф «Трое из Простоквашино»Фото: кадр из фильма
Кот Матроскин в исполнении Олега Табакова стал настоящим любимцем зрителей. Табаков признавался, что озвучил мультяшного героя на одном дыхании. И очень его полюбил. Шутя признавался, что Матроскин научил его экономии. А тельняшка стала любимой его одеждой. Дома он ходил только в ней и даже в гостиницах нередко надевал.
Мисс Юфимия Эндрю, «Мэри Поппинс, до свидания!» (1983)
Мисс Юфимия Эндрю, «Мэри Поппинс, до свидания!»Фото: кадр из фильма
Табаков рассказывал про эту «озорную роль»: когда получил предложение попробоваться на роль «противной няни», пришел на съемки с фиксой - показалось, что это отличный ход. Однако режиссер забраковал придумку... Табаков предложил сделать ему накладной бюст. С удовольствием натянул чулки. Специально для роли впервые в жизни побрил себе ноги и сделал маникюр!
Бармен Гарри, «Человек с бульвара Капуцинов» (1987)
Бармен Гарри, «Человек с бульвара Капуцинов»Фото: кадр из фильма
Режиссер фильма Алла Сурикова вспоминала: «Олег Табаков дал согласие на съемки, но у него совсем не было времени. Поэтому его снимали отдельно, крупными планами, а потом на монтаже добавляли к общим сценам. Актер творчески подошел к своей роли и сам доработал образ: вставлял специальные трубочки в нос, чтобы он казался шире, а лицо выглядело «коварно-добродушным». Рядом с ним на съемочной площадке работал и его сын: Антону Табакову досталась небольшая роль билетера».
О ЛИЧНОМ
Роман с американской миллионершей
В 1960 году Олег Табаков женился первый раз на 22-летней студентке училища им. Щепкина, актрисе «Современника» Людмиле Крыловой (сыграла в фильмах «Рассказы о Ленине», «Добровольцы», «Сверстницы»). В том же году на свет появился их первенец - Антон. Через шесть лет родилась дочь Александра.
При этом личная жизнь у актера была более чем бурной.
«На его счету было несколько головокружительных романов, в том числе с одной американской миллионершей, - сообщает писатель Федор Раззаков. - Ее бабушка оставила ей богатое наследство, которым женщина решила распорядиться весьма оригинально: половину она собиралась оставить себе, а другую часть отдать Табакову, с тем чтобы он открыл в США собственную театральную студию. Предложение было очень заманчивым, но наш герой им по ряду причин не воспользовался. И, как оказалось, не прогадал. Вскоре его роман с миллионершей завершился, и ему на смену пришел другой - с собственной ученицей актерского факультета ГИТИСа (набор 1981 года) Мариной Зудиной. У них родились сын Павел, ставший актером, и дочь Маша.
После 35 лет совместной жизни с первой женой - актрисой Людмилой Крыловой - Табаков ушел из семьи к Марине Зудиной. Разница в возрасте между Табаковым и Зудиной составляет 30 лет. Дети Табакова, Антон и Александра, поддержали маму и в знак протеста даже ушли из профессии. Со временем наладились отношения с отцом только у Антона Табакова. Олег Табаков и Марина Зудина расписались в 1995 году после 10-летнего романа. Свой уход из семьи Табаков комментировал с иронией: «Как ни банально это звучит, пришла любофф».
ПОДСЧЕТ
У Олега Табакова - почти 200 ролей: он сыграл в 186 фильмах, вышел на сцену в 67 ролях, озвучил 27 мультфильмов. Нельзя забывать и его руководство двумя театрами - «Табакеркой» и МХТ им. Чехова. Первый он, что называется, сделал сам, быстро превратив в один из самых популярных театров Москвы. Второй возглавил после ухода Олега Ефремова, за несколько лет вернув ему славу главного театра столицы.
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