2018-03-13T14:58:37+03:00
Утраты

Олега Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Леонидом Броневым

Прощание с народным артистом пройдет 15 марта в МХТ
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Олег Табаков скончался 12 марта на 83 году жизни после продолжительной болезни.Олег Табаков скончался 12 марта на 83 году жизни после продолжительной болезни.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Логично было бы похоронить Олега Павловича рядом со Станиславским и Олегом Ефремовым на старой территории исторического некрополя, где находятся могилы корифеев русского театра. Табаков - прямой наследник мхатовской школы и ее традиций.

Увы, на старой территории не осталось мест. Поэтому было решено: народного артиста СССР похоронят рядом с Леонидом Броневым и Владимиром Зельдиным на центральной аллее кладбища. Его вдова Марина Зудина сегодня приезжала на Новодевичье кладбище и согласилась с выбором места.

Прощание с Олегом Табаковым пройдет в четверг, 15 марта в Московском художественном театре.

Напомним, народный артист скончался 12 марта на 83 году жизни после продолжительной болезни.

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