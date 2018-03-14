Сила воли и чувство юмора продлили жизнь Стивена Хокинга

СЕГОДНЯ 12:15 2018-03-14T12:58:35+03:00

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Всемирно известный ученый Стивен Хокинг ушел из жизни 14 марта 2018 года на 77 году жизни. Он прославился своей активной научной работой, хотя более 50 лет был парализован из-за страшного недуга - болезни БАС. Специалист прокомментировал "КП", почему же Хокинг смог прожить полвека после того, как ему давали 2-3 года жизни.

Страшный диагноз был поставлен Хокингу в начале 60-х годов.

Боковой амиотрофической склероз (БАС) или болезнь моторных нейронов - это медленно прогрессирующее, неизлечимое заболевание нервной системы, при которой поражаются двигательные нейроны в мозге, из-за чего случается паралич и последующая полная атрофия мышц.

Большую часть своей жизни знаменитый ученый был болен боковым амиотрофическим склерозом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Это редкое заболевание и точная причина его возникновения неизвестна, ясно только, что задействованы молекулярно-генетические механизмы, но почему они именно так влияют на мотонейроны, ученые пока понять не могут, - говорит к.м.н., врач-невролог, член-корреспондент Американской ассоциации неврологии Виктор Косс. - У меня в практике было 5-6 пациентов с таким заболевание, и все они прожили не более 60 лет. Да и в среднем пациенты с БАС живут до 50-60 лет в зависимости от времени начала болезни. Что касается Стивена Хокинга, который прожил до 76 лет, несмотря на то, что болезнь начала развивать у него рано, еще в середине 60-х, то тут сочетание нескольких факторов. Первое и основное - хороший уход и поддерживающая терапия, в первую очередь физиотерапия. Проблема пациентов с БАС в том, что рано или поздно диафрагма, которая служит для расширения легких и правильного дыхания, схлопывается и человек умирает от удушья. И главная задача врачей, чтобы диафрагма работала как можно дольше. Плюс поддерживать тонус мышц, чтобы сохранялся нормальный ток крови. Второй момент - сила воли. Известно, что некоторые просто опускают руки и умирают в течении нескольких лет, а другие больные, благодаря поддержке родных и собственному упрямству, живут долго. Третье - его гениальный ум. Возможности мозга, увы, до сих пор не изучены. И если у Стивена Хокинга были поражены мотонейроны, возможно, были развиты другие отделы мозга, отвечающие за его гениальные идеи. К тому же он до последних дней был самым выдающимся, и главное, по-прежнему практикующим ученым планеты. Известно, что люди, которые продолжают даже в пожилом возрасте думать, изучать, изобретать, живут намного дольше своих сверстников, которые сидят на диване перед телевизором. И четвертое - думаю, в его долгой жизни не последнюю роль сыграло его чувство юмора и жизнелюбие. Известно, что Стивен Хокинг играл самого себя в комедийном сериале "Теория Большого взрыва" про физиков-теоретиков, что требовало изрядной доли самоиронии.

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