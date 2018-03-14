Сила воли и чувство юмора продлили жизнь Стивена Хокинга
Всемирно известный ученый Стивен Хокинг ушел из жизни 14 марта 2018 года на 77 году жизни. Он прославился своей активной научной работой, хотя более 50 лет был парализован из-за страшного недуга - болезни БАС. Специалист прокомментировал "КП", почему же Хокинг смог прожить полвека после того, как ему давали 2-3 года жизни.
Страшный диагноз был поставлен Хокингу в начале 60-х годов.
Боковой амиотрофической склероз (БАС) или болезнь моторных нейронов - это медленно прогрессирующее, неизлечимое заболевание нервной системы, при которой поражаются двигательные нейроны в мозге, из-за чего случается паралич и последующая полная атрофия мышц.
Большую часть своей жизни знаменитый ученый был болен боковым амиотрофическим склерозом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
- Это редкое заболевание и точная причина его возникновения неизвестна, ясно только, что задействованы молекулярно-генетические механизмы, но почему они именно так влияют на мотонейроны, ученые пока понять не могут, - говорит к.м.н., врач-невролог, член-корреспондент Американской ассоциации неврологии Виктор Косс. - У меня в практике было 5-6 пациентов с таким заболевание, и все они прожили не более 60 лет. Да и в среднем пациенты с БАС живут до 50-60 лет в зависимости от времени начала болезни. Что касается Стивена Хокинга, который прожил до 76 лет, несмотря на то, что болезнь начала развивать у него рано, еще в середине 60-х, то тут сочетание нескольких факторов. Первое и основное - хороший уход и поддерживающая терапия, в первую очередь физиотерапия. Проблема пациентов с БАС в том, что рано или поздно диафрагма, которая служит для расширения легких и правильного дыхания, схлопывается и человек умирает от удушья. И главная задача врачей, чтобы диафрагма работала как можно дольше. Плюс поддерживать тонус мышц, чтобы сохранялся нормальный ток крови. Второй момент - сила воли. Известно, что некоторые просто опускают руки и умирают в течении нескольких лет, а другие больные, благодаря поддержке родных и собственному упрямству, живут долго. Третье - его гениальный ум. Возможности мозга, увы, до сих пор не изучены. И если у Стивена Хокинга были поражены мотонейроны, возможно, были развиты другие отделы мозга, отвечающие за его гениальные идеи. К тому же он до последних дней был самым выдающимся, и главное, по-прежнему практикующим ученым планеты. Известно, что люди, которые продолжают даже в пожилом возрасте думать, изучать, изобретать, живут намного дольше своих сверстников, которые сидят на диване перед телевизором. И четвертое - думаю, в его долгой жизни не последнюю роль сыграло его чувство юмора и жизнелюбие. Известно, что Стивен Хокинг играл самого себя в комедийном сериале "Теория Большого взрыва" про физиков-теоретиков, что требовало изрядной доли самоиронии.
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