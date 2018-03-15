Новый скандал на теледебатах: Сурайкин бросился с кулаками на Шевченко

СЕГОДНЯ 20:12 2018-03-15T21:00:40+03:00

Сурайкин не достал кулаками Шевченко. На дебатах у Соловьева едва не подрались два Максима - Сурайкин и Шевченко

Кандидаты в президенты и их доверенные лица снова чуть не подрались в телеэфире [видео]

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Очередное обострение с попыткой перейти на знаменитое завершение диалога Паниковского и Балаганова в стиле «А ты кто такой?» случилось на теледебатах у Владимира Соловьева в студии телеканала «Россия1».

Все началось с того, что кандидат в президенты от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин у входа в павильон, где проходят съемки дебатов, увидел женщину, стоящую в одиночном пикете против кандидата от КПРФ Павла Грудинина. И подошел узнать ее историю.

- Пойдемте со мною, пойдемте, сейчас будет эфир, там расскажете, - позвал Сурайкин эту женщину, узнав, что Грудинин, по ее словам, обманул их семью с квартирой.

А в студии началось. Увидев эту женщину, которую Сурайкин срочно назначил своим доверенным лицом, у микрофона рядом с коммунистом-конкурентом, Павел Грудинин, немного изменившись в лице, ушел из студии, как он это делал не раз, а вместо себя выставил на ристалище Максима Шевченко, свое доверенное лицо. На Шевченко пришлось надевать микрофон уже после того, как он занял место за трибуной. Отряхнувшись, Шевченко сразу ринулся в «бой».

Не успела госпожа Гришина, а именно такую фамилию носит эта женщина, сказать и трех фраз, как закипевший еще до того и не успевший остыть Шевченко вставил свою реплику.

- Во что вы выборы превращаете? - возмутился он. - Два человека выступают.

- Сурайкин молчит. Он не выступает, - парировал Соловьев. Но Шевченко не унимался и Соловьев попросил. - Товарищ Сурайкин, выйдите.

«Коммунист России» направился к выходу, а представитель кандидата от КПРФ бросил ему в спину: «Мразь бандеровская!»

Траектория движения «товарища Максима» вдруг изменилась. Он повернулся и пошел к «господину Максиму» со словами: «Я тебе сейчас в морду дам!»

- Ну, иди сюда, - согласился Шевченко, и было похоже, что он, засунув руки в карманы, был не прочь повторить схватку со Сванидзе. Правда, Сурайкин вряд ли обеспечил бы ему столь же комфортный поединок.

Соловьев кинулся грудью на защиту Шевченко. Но его комплекции явно было мало. Сурайкин шел на Шевченко как крейсер «Аврора» на защиту мировой революции. На помощь Соловьеву кинулся кандидат в президенты от буржуазии Борис Титов. Но разве может что супротив сурового пролетария хлипкий демократ? «Товарищ Максим» пер уже как ледокол «Советский Союз», и даже Ксения Собчак, периодически мелькающая в третьем эшелоне обороны могла только издавать какие-то звуки, прося «прекратить». На все это со стороны поглядывал и подавал реплики кандидат в президенты Владимир Жириновский, выглядевший от скандала даже помолодевшим.

- Да я тебе челюсть сломаю, - обещал Сурайкин выкручиваясь из облепивших его рук. Но тут подоспела охрана, и общими усилиями «товарища Максима» удалось подвинуть в сторону выхода.

- Пошел вон отсюда, ублюдок, - напутствовало кандидата от «Коммунистов России» доверенное лицо кандидата от КПРФ.

- Я тебе сейчас челюсть сломаю, - с новой яростью закричал «товарищ Максим», понял, что повторяется и добавил. - Зубы все.

Чем ближе Сурайкина оттаскивали к выходу тем громче и выше становился тембр его голоса.

- Мразь, наемная мразь! - наконец буквально дискантом возопил он, уходя за кулисы.

- Не обращайте внимания, тут все время это происходит, - утешала женщину, о которой все на время забыли Собчак. Та стояла буквально вся ошарашенная и с трудом приходила в себя.

- Соловьев - прекрасно, просто прекрасно, - довольным голосом резюмировал Жириновский. - Мне нравится этот дух, дух войны.

- Очередная мерзость на дебатах Соловьева. Сурайкин с кулаками на Шевченко, «обманутая дольщица» Грудинина без разрешения ЦИКа на выступление. Адовый треш. В Доме-2 было культурнее, - позже написала Собчак в своем микроблоге.

P.S. Хочу заметить, во избежание кривотолков, что данная женщина по фамилии Гришина не имеет к автору текста никакого родственного или иного отношения.

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