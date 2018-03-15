Соцсети о лондонской истерике вокруг «дела Скрипаля»: «Убили из автомата Калашникова? Значит, русские!»

СЕГОДНЯ 21:25 2018-03-15T22:18:31+03:00

А вот и «наш ответ Чемберлену» (в смысле, премьер-министру Соединённого Королевства Терезе Мэй) Фото: REUTERS

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4 марта в городе Солсбери был госпитализирован перебежчик из российских спецслужб Сергей Скрипаль с дочерью Юлией. Экс-полковник ГРУ уже восемь лет жил в Англии, приютившей его вместе с сотнями других политэмигрантов из России. Но сейчас мужчина и девушка до сих пор в тяжелейшем состоянии лежат в больнице. Английские власти уже нашли виноватого: оказывается, Скрипалей отравила «рука Кремля» с помощью яда «Новичок», разработанного в секретных лабораториях КГБ. Правда, собранными остатками этого вещества Лондон поделиться с российскими следователями отказался. Неужто вы слову джентльмена не верите? Сказано — Москва виновата, значит, так оно и есть! Доказательства? Ну вот в Америке уже полтора года про «вмешательство Кремля в выборы» голословно рассказывают — а чем мы, англичане, хуже?

Кульминацией истерики гордых бриттов стало обещание создать санкционный «список Скрипаля» (с именами россиян, якобы причастных к покушению) и выслать 23 наших дипломата. Однако отечественная интернет-общественность в долгу не остались — и сполна выложили в соцсетях «наш ответ Чемберлену» (в смысле, премьер-министру Соединённого Королевства Терезе Мэй).

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