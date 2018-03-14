«Не надо обрушивать на нас небылицы!». Не все британцы довольны заявлениями Мэй о деле Скрипаля

СЕГОДНЯ 18:05 2018-03-14T18:33:47+03:00

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Зал заседаний британской палаты общин был в среду забит до отказа. Депутаты стояли даже в проходах. Премьер-министр Тереза Мэй выступила с заявлением в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Глава правительства сразу взяла быка за рога – обвинила Россию в том, что случилось 4 марта. Более того, она продемонстрировала «глобальный подход», назвав трагическое событие в городке Солсбери «актом агрессии России против не только Британии, а всей Европы». И сказала, что Москва не предъявила никаких объяснений того, что произошло.

Зал заседаний британской палаты общин был в среду забит до отказаФото: REUTERS

После этих обвинений Тереза Мэй принялась перечислять «немедленные акции» против нашей страны. Среди них высылка 23 российских дипломатов (у них есть неделя, чтобы покинуть Альбион), отмена визитов на высоком уровне, готовность заморозить государственные активы РФ, ужесточение выдачи виз в Великобританию. В Москву на чемпионат мира по футболу не приедут британские официальные лица (о сборной команде ничего не было сказано). По словам миссис Мэй, есть еще ряд «секретных мер».

Премьер-министр также сообщила о своих разговорах с президентом США Дональдом Трампом и лидерами ряда европейских государств и о том, что эти консультации будут продолжены.

Несколько раз глава правительства произнесла одни и те же слова: «русская провокация». И повторяла: Лондон, де, «дал возможность» Москве объясниться, однако это не произошло.

Лидер главной оппозиционной партии лейбористов Джеймс Корбин подчеркнул необходимость «здорового диалога с Россией». Он задал Терезе Мэй весьма неудобные вопросы. Например, какие исследования вещества, которым был отравлен Скрипаль, провел Лондон?

Однако большинство депутатов резко ополчались на Россию. Что только они не вспомнили во время почти часовой дискуссии: и Крым, и Украину, и семью Путина, и Навального… Призывали увеличить расходы Британии на вооружение. Перечисляли имена российских толстосумов, которые обзавелись недвижимостью в королевстве. Причем, эти выступления, как правило, сопровождались одобрительными возгласами зала.

Лидер главной оппозиционной партии лейбористов Джеймс Корбин подчеркнул необходимость «здорового диалога с Россией»Фото: REUTERS

Тем не менее отнюдь не все британцы в восторге от драконовских мер, которые обнародовало их правительство.

- Сейчас, как и в истории с отравлением Александра Литвиненко, есть только обвинения и никаких доказательств. Но мы же не дети! Не надо на нас обрушивать небылицы! - сказал профессор социологии Роберт Сервис.

А вот что я услышал от известной британской журналистки, колумниста газеты «Индепендент» Мэри Дежевски:

- Россия дала ответы на вопросы Лондона. Она объяснила, что, ей надо иметь доступ к веществу, которым был отравлены мистер Скрипаль и его дочь. Справедливо указала также на то, что в течение одних суток совершенно нереально представить затребованную Лондоном информацию. Тем более она на получила никаких деталей о трагедии в Солсбери.

Лондон.

РЕАКЦИЯ

- Англичане не авторы этих идей - это международный заговор, - уверен полномочный представитель Адвокатской палаты Европейского союза в России Александр Трещев. - Список, аналогичный «списку Магнитному» - это лишь символ того, что якобы российские силовики и чиновники заниматься преследованиями и расправами. Под прикрытием этого списка будут арестовываться счета и устраиваться гонения, в первую очередь на тех, кого Англия в свое время приняла и дала разбогатеть.

- Это очередная попытка оказать давление на Россию в преддверие президентских выборов, - уверен декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян. - Говорить о том, что дипломатические отношения будут разорваны, пока преждевременно. Но шаги явно недружественные, и понятно, что инцидент со Скрипалем - это лишь повод. И то, как обставлено это дело, не выдерживает никакой критики. Ну что значит: «немедленно объясните нам, как химическое вещество попало из России к нам»? Это вообще нарушение презумпции невиновности (подробности)

Эксперт: Британия идет по протоптанной США антироссийской тропинке

- Эти меры не новые, - говорит старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. - В прошлом году таким же образом складывались наши отношения с США. Мы помним, что была приостановка выдачи виз в Москве и не только, ужесточение условий выдачи, отказы. Тоже самое было и по части контактов на высшем уровне. До сих пор не состоялось полноценной встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. То есть в данной ситуации я вижу определенный шаблон, которым пользуются в Британии. Цель - поддержание антироссийского угара в международных отношениях. Это нужно для того, чтобы изолировать Москву и потеснить ее на мировых рынках. Кроме того, мир меняется в пользу многополярной модели, и это раздражает Лондон и Вашингтон. Вся концепция мирового лидерства теряет под собой основу (подробности)

Экономист о санкциях Британии: Лондон начнет произвольно отнимать деньги у россиян

- Это значит, что может быть заморожено все и в любой момент, - говорит экономист Михаил Делягин. - Надо понимать, что под активами правительства могут пониматься любые средства людей, которые по мнению англичан связаны с Кремлем.То есть это не только деньги госбюджета, вложенные в государственные бумаги Британии. Это не только деньги наших госбанков. Это любые активы любых госкорпораций. Это деньги любого человека, который сейчас находится на государственной службе или является родственником/другом таких людей (подробности)

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