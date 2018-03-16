Начальник ГИБДД России Михаил Черников: За три опасных нарушения на дороге скоро будут лишать прав

СЕГОДНЯ 01:11 2018-03-16T02:11:33+03:00

Генерал-майор полиции рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда», какие новшества ждут водителей и что делает Госавтоинспекция для сохранения жизни и здоровья людей на дорогах

Изменить размер текста: A A

- Михаил Юрьевич, как вы оцениваете ситуацию на наших дорогах?

- Хотелось бы в первую очередь пожелать всем нашим гражданам безопасности на дорогах страны. Что касается аварийности, положительные тенденции в целом сохраняются. В прошедшем году число погибших сократилось более чем на 6%.

- Глобальная задача - сделать так, чтобы на дорогах вообще смертей не было?

- В начале этого года утверждена Стратегия безопасности дорожного движения, рассчитанная на 2018 - 2024 годы. Она несет амбициозные задачи: к 2024 году снизить уровень риска до 4 погибших в ДТП на 100 тысяч населения, а к 2030 году добиться нулевой смертности. К сожалению, сегодня эта цифра - более 13 погибших на 100 тысяч населения!

- Какие нарушения чаще всего приводят к гибели на дороге?

- Выезд на полосу встречного движения. За это грубейшее нарушение была установлена ответственность вплоть до лишения прав управления. Усилена ответственность за управление в состоянии опьянения. Мы видим сегодня, что водители в большинстве своем уступают пешеходам, стали пристегиваться и использовать при перевозке детей детские автокресла. Делают это не потому, что за это могут оштрафовать, а потому, что это сохранит жизнь и здоровье ребенка. К сожалению, в 2017 году на дорогах погибли 713 ребятишек. Более половины случаев гибели - когда взрослые не обеспечили их безопасность при перевозке.

- Водители не меняют стиль вождения с маленькими пассажирами?

- Большинство водителей двигаются, имея в виду максимально ограниченную скорость не по знаку на дороге, а плюс 20 километров в час, даже когда везут ребенка. Этого делать категорически нельзя! Иначе при экстренном торможении ребенок, чей организм не готов к подобным перегрузкам, может получить серьезные травмы. Задача в первую очередь довезти ребенка живым и здоровым.

Что касается перевозки детей школьными автобусами, тут мы добились соблюдения требований безопасности. За прошлый год при таких перевозках ни один ребенок не погиб. Есть, к сожалению, другой пример, когда при авариях с коммерческими автобусами мы теряем более 600 жизней в год.

ПЬЯНИЦ ВЫЯВЯТ ВРАЧИ

- Принято решение о сокращении 10 тысяч сотрудников ГИБДД. Можно ли заменить всех дорожных полицейских электроникой?

- Надзор за скоростным режимом автоматическими системами фотовидеофиксации позволяет высвободить инспекторов для выявления пьяных водителей, перевозки детей без удерживающих устройств, оценки технического состояния маршрутного такси или автобуса. В этом камеры никогда не заменят инспекторов.

- В дорожное законодательство регулярно вносят изменения. Как ваша служба относится к подобным инициативам?

- На сегодня в Госдуме и правительстве на рассмотрении находится более 20 новых нормативных правовых актов. Самая острая проблема - пьянство за рулем. Ответственность за это правонарушение уже ужесточена вплоть до уголовной, и по итогам 2017 года число подобных фактов уменьшилось на 6,2%. Но проблемы еще остались. К примеру, водители, которые с места ДТП попадают прямо в лечебные учреждения, где не освидетельствуются на состояние опьянения. Мы надеемся, что в весеннюю сессию будет принято решение о том, чтобы у попавших в больницы брали кровь на содержание алкоголя. Нарушители таким образом не уйдут от ответственности, что позволит сделать наказание неотвратимым.

Мы предложили ввести меру обеспечения по административным правонарушениям в виде задержания транспортного средства. Так, в случае задержания водителя в состоянии опьянения предполагается задерживать и его машину. Ее могут вернуть после уплаты административного штрафа (30 тысяч рублей) либо после внесения равнозначного залога.

- А чем закончилась история с красивыми номерами?

- Сейчас в целях борьбы с коррупцией инспекторы лишены возможности выбора регистрационных знаков посредством установки в подразделениях специального программного обеспечения - номер регистрируемой машине сегодня присваивает компьютер. Но ведь во многих других странах водители имеют право выбора номера. Там работают аукционные системы с госпошлиной. Это может найти поддержку и среди наших автолюбителей. Кстати, мы изучали спрос: чаще спрашивают не красивые номера, а сочетания цифр, которые человек считает для себя счастливыми.

- А как, на ваш взгляд, можно бороться с автохамами на дорогах?

- Законопроект на этот счет уже прошел первое чтение в Госдуме. За опасное вождение штраф составит 5 тысяч рублей, а за систематические нарушения водитель лишится водительских прав. Совершенствуется и система автоматической фотовидеофиксации. Сейчас она работает по 6 видам нарушений, в будущем планируется увеличить это число до 30. Со временем это позволит персонифицировать многие процессы на дороге именно в отношении конкретного лица. Плюс готовится законопроект, который позволит гражданам фиксировать нарушения на личный смартфон и передавать нам материалы через портал госуслуг.

- Вы когда под запрещающий знак двигались - о чем думали? - А там был запрещающий? А где он в ПДД?Фото: Юлия Лоза

БЕСПИЛОТНИКИ ЕДУТ!

- Порой создается впечатление, что нарушители вообще ничего не боятся.

- Это временно. Как я уже говорил, скоро будет введено наказание за серию опасных нарушений. И когда по совокупности три и более раз в год на дороге будут происходить такие опасные деяния, будут приниматься меры к лишению прав.

- А какие нарушения чаще всего фиксируют сотрудники Госавтоинспекции?

- 85% выявленных правонарушений (порядка 70 миллионов штрафов) - нарушения скоростного режима. Эта нагрузка ложится на систему фотовидеофиксации, которая динамично развивается. Цель - не собрать больше денег, а в местах установки камер привести в правильное русло движение транспорта. На этих участках отмечается сокращение нарушений до минимума.

- Есть ли факты уязвимости дорожных камер? Случается, приходят некорректные штрафы.

- Из общего массива спорных моментов 0,5%. Их можно обжаловать. В Москве - обращением к руководителю Центра автоматической фотовидеофиксации или начальнику Госавтоинспекции. Мы работаем над тем, чтобы такие случаи можно было и в электронном виде обжаловать. Думаю, в ближайшее время мы это сделаем. Главное - мы должны исключить уклонение от ответственности.

- А что будет лет через 30?

- В 2022 году в дорожном потоке ряда стран будут встречаться беспилотники. К 2040 году планируется переход 50% транспорта на беспилотный режим. И это поможет исключить влияние человеческого фактора. Электроника будет предупреждать конфликтные ситуации на дороге, не будет ошибаться так часто, как человек.

- И чем тогда будут заниматься инспекторы Гос­автоинспекции?

- Давайте доживем до этого времени. Когда будет все отлично с безопасностью, может быть, тогда и Госавтоинспекция не нужна будет. Я бы хотел, чтобы такое время настало. Но пока работы инспекторам хватает.

ПРИНТЕРЫ У ПАТРУЛЬНЫХ

- Оснащение инспекторов тоже будет совершенствоваться?

- Несомненно. Предусмотрена закупка планшетов, которые позволят выписывать материалы на месте. В патрульных машинах уже есть принтеры, на которых можно сразу распечатать постановления. Также наш транспорт оборудован системами позиционирования, фотовидеофиксация ведется как внутри салона, так и снаружи. Видеорегистратор на груди инспектора позволит в ближайшее время не только вести запись, но сразу передавать ее на сервер, где она будет храниться.

Сейчас проходит испытания и новая всепогодная форма одежды для инспекторов.

- Как долго вы сами водите машину? Доводилось ли вам нарушать правила дорожного движения?

- С 16 лет после окончания автошколы управлял мотоциклом «Восход 3М». В 18 лет я получил водительское удостоверение категории В. Когда был молодой, конечно, нарушал правила. Но умышленно агрессивного поведения у меня никогда не было на дороге. Я такой же обычный водитель. Каждую неделю сам сажусь за руль, и мне это очень нравится.

- Вы ведь мастер спорта по гиревому спорту и кандидат в мастера спорта по дзюдо. Собираетесь ли вы развивать эти виды спорта среди подчиненных?

- Сотрудники большую часть рабочего времени проводят, сидя в машине, там же завтракают, обедают, ужинают, зачастую это не та качественная пища, которая может положительно повлиять на здоровье. Но мы внедряем в систему профподготовки занятия в зале, бег и лыжи, чтобы наши офицеры были физически подтянутыми и как можно дольше служили, принося пользу обществу.

Специальная разметка на перекрестке.

КСТАТИ

В дорожную разметку добавят желтую и синюю краски

Максим БОДКИН

С 1 июня начнет действовать новый ГОСТ.

С началом лета в привычную цветовую гамму дорожной разметки добавятся новые знаки, цвета и комбинации. Вступает в силу новый ГОСТ, он принят в рамках приведения наших техрегламентов и правил в соответствие с требованиями регламентов Таможенного союза, куда, кроме России, входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия (подробности)

НУ И НУ!

Глава ГИБДД спас пассажиров рейса Женева - Москва

Больше никто на борту не рискнул поставить на место авиадебошира.

Рейс из Швейцарии в столицу России, который приземлился в «Шереметьево» в конце минувшего февраля, мог закончиться непредсказуемо. Опасность в небе над Европой для пассажиров и экипажа лайнера исходила от агрессивного хама.

Дебошира звали Александром, он был весьма крепок и сильно пьян. И он не знал, как ему не повезло - этим рейсом в Москву из штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения возвращалась российская рабочая группа, которую возглавлял начальник ГИБДД генерал-майор Михаил Черников. Правда, генерал летел в гражданском костюме.

Шел третий час полета, и Александру становилось невыносимо скучно, хотелось драйва. Он то прикладывался к бутылке, то пытался приобнять одну из стюардесс. Не встречая взаимности, он стал раздавать пассажирам экономкласса подзатыльники. Те начали звать на помощь бортпроводников. Хулигана лишь заводило то, что никто не оказывал ему сопротивления.

- От вседозволенности этот «господин» совсем потерял голову. Строил всем рожи, потом стал хватать стюардесс, а затем... укусил одну из них за лицо, - рассказала «КП» зампредседателя общественного совета Министерства транспорта России Наталья Агре, которая входила в официальную делегацию.

Стюардесса в шоке рухнула на сиденье. Тогда генерал встал и движением корпуса загнал хулигана на соседнее сиденье у иллюминатора. И сел рядом с дебоширом, перекрыв ему выход.

- Мужик, ты меня пустишь к стюардессам! - пытался угрожать хулиган, но мериться силами с Черниковым явно боялся. - Права не имеешь меня держать! Я в туалет хочу.

- Видали мы таких! - генерал сохранял спокойствие.

Может, вспоминал лихие 90-е, когда стоял автоинспектором на трассе Ачинска. Чего только не обещали ему тогдашние шумахеры.

Целый час Черников говорил с хулиганом, не давая ему выйти. Пассажиры с удивлением наблюдали за чудесным терпением генерала. И только после посадки в аэропорту по просьбе экипажа он выпустил хулигана.

- Командир корабля запросил по прибытии в «Шереметьево» наряд полиции, - рассказала «КП» представитель МВД России Ирина Волк. - У трапа самолета хулигана уже ждал наряд...

- Вокруг сидели десятки мужчин, но никто, кроме Черникова, не встал и не заступился за женщин. Надо что-то менять в правилах авиаперевозок - либо стюардов должно быть больше, чем стюардесс, либо на борту должны присутствовать специальные люди, способные нейтрализовать хулиганов. Планирую вынести этот вопрос на ближайший общественный совет при Минтрансе, - заявила «КП» Наталья Агре.

Кстати, этот случай Черников комментировать в эфире Радио «Комсомольская правда» отказался. Из скромности.

КСТАТИ

В дорожную разметку добавят желтую и синюю краски

Максим БОДКИН

С 1 июня начнет действовать новый ГОСТ.

С началом лета в привычную цветовую гамму дорожной разметки добавятся новые знаки, цвета и комбинации. Вступает в силу новый ГОСТ, он принят в рамках приведения наших техрегламентов и правил в соответствие с требованиями регламентов Таможенного союза, куда, кроме России, входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия (подробности)