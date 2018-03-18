Выборы-2018: ЦИК отбивается от хакерской атаки, а явка бьет рекорды

СЕГОДНЯ 17:20 2018-03-18T17:25:01+03:00

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Вывод первый

Во всех республиках СНГ (за исключением Украины, которая является ассоциированным членом Содружества независимых государств) для имеющих российское гражданство и желающих проголосовать создан режим максимального благоприятствования. В том числе и потому, например, в республиках Центральной Азии число проголосовавших, предварительно, больше, чем 6 лет назад.

Вывод второй

В дальнем зарубежье во многих странах наблюдались очереди на пункты голосования. В частности, это зафиксировано в Китае, Японии и Таиланде. В Германии, где живет около 400 тысяч наших соотечественников, имеющих право голоса (самое большое количество в Западной Европе) и где было открыто 17 пунктов голосования, к середине дня число проголосовавших было в два раза больше, чем на выборах-2012. Несмотря на трудности во взаимоотношениях, возникшие между Великобританией и Россией, никаких препятствий для волеизъявления россиян в королевстве не возникало.

К российскому посольству в Лондоне выстроилась очередь из желающих проголосоватьФото: REUTERS

Вывод третий

Число публичных персон, пришедших на выборы и призвавших сограждан последовать их примеру, высоко как никогда. Отличились спортсмены. Биатлонисты во главе с олимпийским чемпионом Антоном Шипулиным голосовали в Норвегии. Хоккеисты по главе с олимпийским чемпионом Ильей Ковальчуком пришли на избирательный участок в Питере. Сборная России по футболу со главе с тренером Стасом Черчесовым и голкипером Игорем Акинфеевым, опустили бюллетени в урну в подмосковном Новогорске.

Вывод четвертый

Зафиксированы и подтверждены хакерские атаки на сайт Центризбиркома, о чем заявила его глава Элла Памфилова, сообщив, что они могут исходить из 15 стран. Она же подтвердила, что атаки всерьез не сказались на работе ЦИКа. Разбор случаев нарушений продолжается, часть уже «разоблачена» как фейки, когда, например, ролик о случае голосовании конкретного человека показывается не полностью — и от этого искажается картина в целом.

Сборная России по футболу проголосовала в подмосковном НовогорскеФото: REUTERS

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Камчатка и Чукотка уже проголосовали

Удивляет явка. На Дальнем Востоке и в Сибири из 20 регионов в 19-ти (!) люди проявили большую активность, чем на прошлых президентских выборах. В Красноярском крае за первые часы после открытия участков пришло в два с половиной раза больше людей, чем шесть лет назад. В полтора раза более высокой оказалась «первичная активность» в Омской и Иркутской областях, в Тыве, Бурятии и Алтайском Крае. На Камчатке к 18 часам по местному времени предварительная явка была около 64 процентов, а в 6 поселках полуострова проголосовали 100 процентов избирателей (подробности)

КСТАТИ

Выборы-2018: Как я попытался проголосовать первым в стране

Чукотский автономный округ и Камчатка голосуют в России первыми (+9 часов к московскому времени). Ни разу в жизни я не ходил на выборы к самому открытию участков. А тут, перед 18 марта, я прилетел в Анадырь (подробности)