Русофоб и татарский сепаратист: кто такой создатель газа «Новичок»?

СЕГОДНЯ 19:20 2018-03-15T19:35:33+03:00

Кто такой Виль Мирзаянов - создатель газа «Новичок», с помощью которого было совершено покушение на Скрипаля

Изменить размер текста: A A

К скандальной истории с отравленным экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем сейчас приковано внимание всей мировой прессы. Напомним, в середине 90-х Скрипаль сотрудничал с английской разведкой, был разоблачен, осужден за шпионаж. Затем его с группой других шпионов обменяли на российских разведчиков, задержанных в США.

11 дней назад Сергея Скрипаля вместе с дочерью нашли отравленными на скамейке в небольшом английском городке Солсбери. Британцы почти сразу же сделаи заявление, что против экс-полковника ГРУ был применен самый мощный из созданных - нервно-паралитический газ под названием «Новичок». Английские спецслужбы обвинили во всем Россию. В причастности Москвы к отравлению Скрипаля уверен и создатель смертельного газа Виль Мирзаянов (хотя все российские специалисты, которые имеют отношение к химоружию отрицают существование “Новичка” и утверждают, что Мирзоянов никогда не работал над созданием подобных веществ). Информации о самом Мирзояне в открытых источниках крайне мало. Известно, что в 90-е годы он уехал за границу, работал на Госдепартамент США, издал книгу, где и описал создание сверхопасного яда. А что думает об этом человеке тот, кто знал его лично?

- Когда Мирзоянова арестовали в начале 90-х (его обвинили в разглашении гостайны - Ред.), мы в нашей организации татарского национального движения его очень поддерживали, - говорит подруга химика - татарская писательница Фаузия Байрамова. - Затем его освободили, и он уехал в США. Это был 96-й год. Мы после этого долгое время общались лишь в интернете. А в 2008 году он выступил с предложением к нашей организации - чтобы мы приняли «Декларацию о суверенитете республики Татарстан». Его очень не устраивает то, что Татарстан в составе России. По этому поводу он написал несколько обращений в ООН. Ездил по Прибалтийскийм странам, искал там поддержки. В 2009 году я встречалась с ним в Анкаре. Там на конференции, посвященной отделению Татарстана от России, было создано «правительство в изгнании», а Виль Мирзаянов был избран и по сей день является премьер-министром. В этом статусе он посетил много европейских стран и не только.

- А откуда у Мирзоянова средства на подобгные конференции, на всю эту сепаратистскую детельность (в его профиле на страничке в соцсетях написано, что он пенсионер)?

- У него очень состоятельная супруга. Она из богатой семьи.

- Надо полагать, к российской власти он относится негативно…

- Крайне! Я бы сказала, что он очень плохо относится вообще к России и к русским.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Не надо обрушивать на нас небылицы!». Не все британцы довольны заявлениями Мэй о деле Скрипаля

Премьер-министр королевства сообщила, как намерена "наказать" Россию после истории с отравлением экс-полковника ГРУ (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По следам «Новичка»: проверяем мифы о существовании секретного российского химоружия

В научном институте, где якобы разрабатывали супер-яд, перебежчика Вила Мирзаянова не помнят (подробности)

Чем на самом деле отравили Сергея Скрипаля

Как заявила премьер-министр Великобритании, покушение на Сергея Скрипаля было совершено с помощью нервно-паралитического газа "Новичок", якобы разработанного еще в СССР. Мы решили разобраться, что это за химическое оружие и почему его применение против экс-офицера ГРУ маловероятно (подробности)

МНЕНИЕ

Отравление Скрипаля: Куда делась знаменитая английская вежливость?

Михаил ОЗЕРОВ

Прилетев из Москвы в Хитроу, включаю мобильник, и сразу звонок – с радио Би-би-си. Через несколько минут – оттуда же, но от телевизионщиков. А потом - из лондонской газеты… Все хотят услышать от российского журналиста, работающего в Британии и только что приехавшего с «другой стороны», о «загадочном отравлении» (подробности)