Константин Костин: Кто сменит Явлинского, Жириновского и Зюганова?

СЕГОДНЯ 01:17 2018-03-19T01:51:53+03:00

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После обработки двух третей бюллетеней Владимир Путин лидирует с 75,8%. На втором месте Грудинин с 12,69%, замыкает тройку лидеров Жириновский с 6,12%. Обсудили результаты выборов с Константином Костиным, главой Фонда развития гражданского общества.

- Что помогло Путину победить?

- Несколько факторов. Он 17 лет работал на посту президента и премьера и показал положительные результаты. Улучшение жизни граждан произошло в реальности. Была обретена новая идентичность. Граждане страны увидели: Россия играет новую роль на международной арене, которая достойна великой державы. Он предложил четкую программу действий на 6, 8 и даже на 10 лет.

В основе рейтингов лежит доверие. А в основе доверия - реальные дела.

- Почему у Грудинина не получилось прыгнуть выше головы?

- Большое количество ошибок было совершено кандидатом от КПРФ в ходе кампании - и на старте, и в период ее активной фазы. Изначально ошибочная стратегия. Партию возглавил бизнесмен с хорошим состоянием — это точно не архетипический лидер обездоленных и обиженных. Это первая ошибка. Вторая ошибка — то, что коммунисты спустя рукава подошли к подготовке документов в ЦИК. И все, что потом вскрывалось, негативно сказывалось на доверии к Грудинину — и традиционного коммунистического электората, и тех ситуативных групп, которые начали к нему приглядываться. И, наконец, отсутствие четкой программы. То он выступал как последовательный сталинист, который жестче Сурайкина в этом вопросе и призывал к национализации. То в своих предвыборных роликах рассказывал о достижениях совхоза, которые произошли в период рыночной экономики. Люди считывают эту непоследовательность. Доверие традиционного электората в итоге было подорвано. Многие, голосовавшие за коммунистов на выборах в Госдумы, на президентских выборах не голосовали за Павла Николаевича. А новые электоральные группы, на внимание которых рассчитывали Зюганов и Грудинин, последнего не поддержали.

- Отчего Жириновский, самый опытный боец в борьбе за пост президента, так далеко отстоит от второго места?

- Президентская кампания — это короткий отрезок, в ходе которого надо постараться показать наивысший результат. Достать все, что у тебя есть - и представить это избирателю. В кампании Жириновского, если мы возьмем ее рекламную составляющую — избиратель, привыкший к пассионарному, активному Владимиру Вольфовичу — такого не увидел. И стал искать себе других кандидатов. Кто-то нашел такие качества в Сурайкине, кто-то в Бабурине, кто-то в Грудинине.

- Собчак должна быть недовольна своим результатом?

- На самом деле да, хотя она уже сказала, что она довольна. Ксения Анатольевна, конечно, не скажет, что ощущает себя победителем. Ее кампания принесла ей некий политический опыт. Но какой-то серьезной политической позиции, которая позволила бы ей в дальнейшем действовать как состоявшийся политик, заниматься партийным строительством и участвовать в других выборах — этого не произошло. Если она хочет продолжать заниматься политикой — ей придется начинать с нуля. Политического капитала эта кампания Собчак не добавила.

- А что Титов?

- С точки зрения политической — ничего. Эта кампания мало чем отличалась от кампании «Партии дела». Довольно невнятная кампания с достаточно странными рекламными ходами. Такой низкий его результат закономерен.

- А Явлинский?

- Это исторический минимум «Яблока» и его кандидата на выборах. Если мы говорим вообще о результатах ветеранов нашей политической сцены, особенно если вспомнить муниципальные выборы в Москве, то можно сказать, что мы подошли к такому периоду - важному этапу смены поколений. Вопрос - на кого менять и как? Результаты и Явлинского, и Жириновского говорят о том, что они не могут повторять своих лучших результатов в прежние годы. Это проблема. Если мы говорим о вопросе политического представительства граждан во власти. И большой вопрос: кто завтра будет возглавлять нашу парламентскую оппозицию? И новые лица, новые кандидаты, участвовавшие в этих выборах — это не альтернатива. Собчак - не альтернатива Явлинскому. Грудинин — не альтернатива Зюганову. Сурайкин — не альтернатива Жириновскому. От качества политического представительства зависит стабильность политической системы. И стабильность законодательной ветви власти.

- Откуда очереди на участках, если явка сопоставима с той, что была на прошлых выборах, а число участков и в стране и за рубежом увеличилось?

- Это вопросы повышенных мер безопасности. В частности, появление рамок металлодетекторов.

- Число нарушений на удивление мало по сравнению с прошлыми годами?

- Это связано с хорошей работой ЦИКа. И всех организаторов выборов. Политическая система развивается, и избирательная тоже. Я смотрел карту нарушений «Голоса» - там серьезных претензий очень немного. И все руководители этой организации тоже отмечают: нарушений стало намного меньше. Крайне важный шаг вперед мы сделали в наладке механизма прозрачности, механизма голосования, механизмов демократии. И от этого тоже зависит доверие к выборам.

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