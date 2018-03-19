Выборы – 2018: После обработки двух третей бюллетеней Путин лидирует с 75,8%

СЕГОДНЯ 01:01 2018-03-19T01:08:38+03:00

На втором месте Грудинин с 12,69%, замыкает тройку лидеров Жириновский с 6,12% [фото]

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По данным на этот час, на президентских выборах – 2018, которые прошли в нашей стране в воскресенье, 18 марта, уверенную победу одержал действующий президент России Владимир Путин.

После обработки двух третей бюллетеней (66,66%) он набирает 75,81% голосов наблюдателей, сообщает спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов со ссылкой на данные Центризбиркома.

По данным Центризбиркома, лидирует действующий глава государства Владимир Путин, он набирает 75,81%Фото: Дмитрий СМИРНОВ

На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 12,69%, на третьем, как и прежде – лидер ЛДПР Владимир Жириновский, он набирает 6,12% голосов россиян.

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