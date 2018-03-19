Собчак пришла на выборы в пальто за 64 тысячи

СЕГОДНЯ 08:25 2018-03-19T08:53:12+03:00

А под кашемир кандидат в президенты надела объёмную толстовку с принтом и джинсы с подворотами - как у подростков [фото, видео]

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Перед выборами Ксения Анатольевна преобразилась. Никаких мини и рваных джинсов. Только элегантные платья и юбки (более чем приличной длины!) - как и положено серьёзному кандидату в президенты. Но в сам день выборов экс-звезда «Дома-2» позволила себе стиль casual (повседневный). На избирательный участок и Ксения, и её супруг пришли в светлых джинсах с подворотами - как сейчас модно у молодёжи и подростков. Верх пара, видимо, тоже выбирала совместно - и Собчак, и Виторган надели чёрные толстовки. А у 36-летней Ксении на худи была надпись - «Свобода».

Ксения Собчак с супругом явно вместе выбирали одежду для избирательного участка.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Политик надела модные джинсы с подворотами.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Внимание журналистов привлекло пальто политика.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Также в руке кандидата в президенты модницы разглядели сумочку Launer Bespoke. На сайте фирмы подобные аксессуары стоят порядка 200 тысяч рублей. Кстати, не секрет, что сумки этого бренда - любимый аксессуар другой видной женщины-политика - королевы Великобритании Елизаветы II.

xenia_sobchak Ксения Собчак возле избирательного участка

Впрочем, позже Ксения Анатольевна переоделась в более подходящий для политика наряд - ярко-красное платье длиной до середины щиколотки. Но это не помогло ей собрать больше очков в глазах избирателей... По предварительным итогам выборов, Собчак досталось всего 1,66% голосов россиян. Это значит, за неё проголосовал примерно миллион человек. При том что в одном лишь Инстаграме у телеведущей почти 6 миллионов подписчиков!

В штабе Ксения Анатольевна переоделась в более подходящий для политика наряд.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Однако Ксения говорит, что не расстроена результатами выборов.

- Мы будем строить партию, и миллион людей, поддержавших наши ценности, надеемся, станет ее опорой, - написала телеведущая в своём микроблоге.

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