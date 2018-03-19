Собчак заявила, что главный итог прошедших выборов – миллион голосов россиян за неё

СЕГОДНЯ 07:05 2018-03-19T07:27:31+03:00

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты от «Гражданской инициативы» заняла четвертое место с 1,66% [фото, видео]

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Кандидат в президенты России от «Гражданской инициативы», телеведущая Ксения Собчак заявила, что главный итог прошедших в воскресенье, 18 марта, выборов главы государства – это то, что её поддержал миллион россиян.

Об этом она написала на своей странице в Instagram, где каждое её новое видео обычно собирает примерно столько же просмотров – около миллиона. Кстати, в «Инстаграме» у Собчак на сегодняшний день 5,6 миллиона подписчиков.

«Главный итог этого голосования для меня и нашей команды – миллион голосов, миллион человек, поддержавших наши ценности. Это очень много прекрасных, неравнодушных граждан. Если миллион людей создаст с нами партию – мы изменим Государственную Думу. Если миллион выйдет на мирный митинг – мы изменим страну», - в частности, написала Ксения Собчак.

xenia_sobchak Ксения Собчак подвела для себя итоги прошедших выборов

При этом она подчеркнула: «Я несу ответственность за то, что не убедила демократов проголосовать».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, по данным ЦИК, за Ксению Собчак проголосовали 1,197 миллиона человек – 1,66% пришедших на избирательные участки граждан, и она заняла четвертое место. Этот результат она рассматривает как победу на «праймериз среди либеральных кандидатов», причем уверена: он был бы лучше, если бы ей удалось «мобилизовать свой электорат».

Смотрите онлайн-марафон «Ночь выборов – 2018» на сайте kp.ru. В нем принимают участие политики, политологи, журналисты, блогеры, а также известные артисты и музыканты.

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