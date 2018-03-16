2018-03-16T18:34:49+03:00
Происшествия

«Бешеный подъемник» в грузинском Гудаури никого не испугал: народ катался дальше, как ни в чем не бывало

Очевидец ЧП на подъемнике рассказал "КП" об обстановке на горнолыжном курорте [видео]
Дина КАРПИЦКАЯkp_ru_msk
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Не ясно пока, почему технические сотрудники курорта не остановили взбесившейся подъемник сразу жеНе ясно пока, почему технические сотрудники курорта не остановили взбесившейся подъемник сразу жеФото: скриншот видео
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Сегодня 16 марта около 14:00 на популярном горнолыжном курорте Грузии случилось ЧП — канатная дорога, доставляющая экстремалов на самую высокую точку в 3300 метров над уровнем моря, как-будто взбесилась. Кресла с бешеной скоростью поехали в обратную сторону. Сидящие на них люди спрыгивали с ним прямо на ходу, ломая руки и ноги. Все это продолжалось несколько минут.

Люди спрыгивали с «взбесившегося» подъёмника, получая переломы.Сегодня 16 марта около 14:00 на популярном горнолыжном курорте Грузии случилось ЧП — канатная дорога, доставляющая экстремалов на самую высокую точку в 3300 метров над уровнем моря как-будто взбесилась

- Я не успел сесть на подъемник, а мои друзья как раз успели уже с него сойти, - рассказал очевидец произошедшего, молодой человек из Ульяновская Дмитрий Ломцев. - Вся наша компания цела. Я видел, как многие прыгали вниз с кресел, когда канатка уже остановилась. Некоторые получили переломы. Сама канатная дорога оцеплена и в не рабочем состоянии. Очень оперативно сработали спасатели. Разгребали и завал снизу и начинали эвакуацию людей с канатной дороги.

Не ясно пока, почему технические сотрудники курорта не остановили взбесившейся подъемник сразу же и допустили травмы стольких катающихся. По этому поводу сейчас идет проверка.

Официально сообщается о 8 пострадавших, четверо из них граждане России. Всех доставляли в больницы Тбилиси на вертолетах.

- Сейчас в Гудаури уже все спокойной, - сообщил «Комсомолке» владелец частной гостиницы. - Все остальные канатки работают в штатном режиме. Люди катаются. Идет снег.

Официальных комментариев грузинских властей не последовало. Так же нет абсолютно никакой информации о случившемся и на официальном сайте горнолыжного курорта Гудаури.

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