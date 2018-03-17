Кузница кадров: Хочу кататься, как Алина Загитова!

СЕГОДНЯ 01:10 2018-03-16T19:55:36+03:00

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ФИГУРНАЯ МЕККА

Каток «Хрустальный» (отделение Центра спорта и образования «Самбо-70») находится в пяти минутах ходьбы от метро «Беляево» в сонном спальном районе Москвы. Теперь это культовое место, конвейер чемпионок. И из «Хрустального» его пора переименовывать в «Золотой». Отсюда шагнули за олимпийскими победами Юлия Липницкая, Алина Загитова, здесь тренируется двукратная чемпионка мира и призер Олимпиады Евгения Медведева, оттачивает свои «четверные» новый чудо-ребенок, победительница мирового первенства среди юниоров 13-летняя Александра Трусова. Стеклянные витрины в холле ломятся от кубков, почти как в музее «Барселоны» на «Камп Ноу». В углу на лавочке - чьи-то коньки. За столиками - мамочки, обсуждающие своих деток: «Вот бы дочке поставили программу, как у Медведевой. Хочет быть Анной Карениной». Аромат кофе из буфета делает атмосферу домашней.

ШЕСТЬ ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

На часах нет еще и восьми утра. Мимо бодро проносятся юные фигуристки. Всего на льду под тренерским присмотром - около тридцати детей. Много, а что делать. Ажиотаж, но другого льда у спортшколы пока нет. Возраст детишек - от восьми и старше. Почти одни девочки - будущие принцессы льда. Прыжок, еще один. Тренировка на льду в самом разгаре.

- А не страшно? - интересуюсь у Насти, только что выполнившей, на мой взгляд, элемент ультра-си для ее возраста .

- Не-а, -машет головой чудо в косичках. - И падать не боюсь.

Ей скоро девять. Фигурным катанием занимается уже 5 лет. Сама захотела пойти в секцию ,а дедушка поддержал. Тренировки шесть дней в неделю, выходной только в воскресенье. Уже учится прыгать тройные прыжки, но мечтает исполнять и четверные. После тренировки - в школу. Потом опять на тренировку, уже в зал. Замкнутый круг. Но ей нравится.

- Мои любимые фигуристки - Александра Трусова, Евгения Медведева, Алина Загитова, - четко отвечает юная фигуристка. Настя, конечно, хочет кататься как они. Тем более что чемпионки тренируются рядом.

- А теперь иди и принеси медаль!Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЕДУТ СО ВСЕЙ СТРАНЫ

Зачисление в секции проходит обычно в августе, но сейчас интерес к фигурному катанию - круглый год. Что там дети… «Мне 18 лет. Хочу кататься у Этери Тутберидзе (это среди ее учениц Загитова, Трусова, Медведева). Фигурным катанием никогда раньше не занималась» - и такие послания периодически всплывают на форуме катка.

Анастасия Бурнова работает в «Хрустальном» тренером с 2004 года. Сейчас у нее две группы: младшая - пяти- и шестилетки, и чуть постарше - 9 - 10 лет. Такого ажиотажа, как в последние годы, не помнит.

- Бесконечно звонят родители, которые хотят показать своих детей. Причем не только из Москвы, но и из регионов. Мы рассматриваем всех. Никому не отказываем. Вот вам пример: олимпийская чемпионка Алина Загитова. Она же из Ижевска.

Пользуясь моментом, интересуюсь насчет своей дочки, сейчас ей четыре.

- В оздоровительную группу возьмут любого - с четырех лет, - говорит Анастасия. - Там детишек ставят на коньки, учат простейшим движениям. Потом уже отбор в спортшколу. Туда можно поступить только с шестилетнего возраста. Тогда же начинают тренировать первые прыжки. Почему идут в фигурное катание и остаются в нем? Первая ступень, когда ребенок маленький, многого еще не понимает, ему просто интересно. Тут и родительские амбиции: «Давайте попробуем. А мы хотим». Если процесс затягивается, то интерес перерастает в «я хочу, я смогу чего-то добиться». И в итоге все превращается в «надо».

Родители цифр не называют, но говорят, что за все дополнительные занятия - с хореографом в зале, на льду - надо платить: «Если сравнивать с теннисом, то дешевле».

- Если стоять на месте, то тебя опередят другие, - считает тренер. - Конкуренция зашкаливает. В 11 - 12 лет дети уже владеют всеми тройными прыжками. Учат четверные. Тут все зависит от работоспособности. Добраться до взрослого катания, пережив уровень юниоров, удается не каждому.