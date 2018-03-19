2018-03-19T17:57:52+03:00
Политика

Четыре причины очередей на выборах

Почему люди создавали толкучку на участках для голосования
Александр ГРИШИН@orgstruk
Поделиться:
Комментарии: comments1
По всем ощущениям явка на нынешних выборах была раза в полтора выше, чем на предыдущих 2012 года.По всем ощущениям явка на нынешних выборах была раза в полтора выше, чем на предыдущих 2012 года.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В минувшее воскресенье многие были удивлены длиннющими очередями на избирательных участках. Причем, хвосты, вылезающие на улицы на зарубежных участках при посольствах, вполне объяснимы – за границей проголосовали вдвое больше россиян по сравнению с предыдущими выборами.

Но откуда такое столпотворение на участках внутри страны? Ведь разница между количеством проголосовавших на выборах президента 2012 года, например, и теми, кто принял участие в выборах президента в минувшее воскресенье всего-то каких-то 5 миллионов человек. В пересчете на количество участков – около 50 дополнительных человек за день. Весьма некритично. Тогда откуда очереди?

Первое – очереди в 2012-м тоже были, пусть и не такие масштабные. Их не было в 2016-м на выборах в Госдуму, когда на участки пришла лишь половина избирателей.

Второе - волнообразный характер волеизъявления. Многие женщины: например, ждут окончания любимого сериала, чтобы после пойти голосовать всей семьей.

Третье - мобилизованность электората. Вспомним, значительная часть очередей образовалась сразу после открытия участков. Народ, полный решимости, пришел пораньше выразить свое отношение к внешнему давлению на страну. К вечеру поток избирателей выровнялся до обычного.

И, наконец, четвертое. По всем ощущениям явка на нынешних выборах была раза в полтора выше, чем на предыдущих 2012 года — а это было видно всем, тут шила в мешке не спрячешь. Но по данным ЦИК, цифра явка 2018 года всего на 5% выше, чем в 2012-м (70% против 65%). Получается, на прошлых выборах все-таки не обошлось без применения «административного ресурса»? Пусть он и не оказал решающего воздействия на результат. Не зря же первое, что начала делать Элла Памфилова после назначения главой ЦИК, так это безжалостно чистить ряды, увольняя людей по первому обоснованному подозрению. И тогда полетели очень высокие головы. Вот, наверное, и все тайны очередей на выборах в прошедшее воскресенье.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Люди никогда не жили так хорошо, как при Путине

Евгений АРСЮХИН

Путин много голосов набрал. Почему? Главная и, наверное, единственная причина – люди никогда не жили так хорошо, как при Путине. Кому мои слова кажутся смешными, у того просто короткая память (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Абсолютная победа Путина и полный нокаут для его противников

А ведь – свершилось. Тот самый страшный кошмар наших западных «партнеров» стал явью – Владимир Путин избран президентом на новый срок не просто большинством, пусть и подавляющим участников голосования: а большинством всех россиян, имеющих право голоса. Давайте просто посчитаем. (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в России»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр ГРИШИН

 
Читайте также
Новости 24
Турция вынудила более 200 тысяч жителей Африна покинуть свои дома
Авиакомпания AZUR air сможет выполнять полеты после 20 марта
Астрономы рассказали, когда в Москве наступит весна
МИД Швеции вызвал российского посла в связи с делом Скрипаля
Более 400 британских школ получили письма с угрозами взрывов
Россельхознадзор усилил лабораторный контроль за продукцией «Мираторга», «Черкизово» и PepsiCo
Путин: Россия не будет втягиваться в гонку вооружений
Британский Совет нацбезопасности рассмотрит новые шаги в отношении РФ
Макрон поздравил Путина с победой на президентских выборах
Ученые доказали пользу лишнего веса
Вернувшийся домой после 5 лет скитаний кот умилил пользователей Сети
Захарова: Россия требует профессиональной свободы для российских СМИ на Украине
Великобритания и ЕС согласовали переходный период после Brexit