2018-03-18T18:30:07+03:00
Политика

Явка за рубежом побила рекорды

Граждане РФ готовы были стоять в очереди больше часа ради получения бюллетеня
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia@edvardchesnokov
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Очередь к избирательному участку в ЛондонеОчередь к избирательному участку в ЛондонеФото: REUTERS
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Голосовать на выборах-2018 можно было не только в России, на и за её пределами — для этого МИД РФ открыл целых 394 избирательных участка в 144 странах от Абхазии до Японии. И на большинстве из них наблюдалась прямо-таки рекордная явка. Как же завершилась избирательная кампания за рубежом?

Новая Зеландия

Самым первым регионом, где УИКи открыли двери, стала отнюдь не Чукотка, а Государство двух островов: день там начинается на час раньше, чем даже в самой восточной точке РФ. В крупнейшем городе Новой Зеландии, Окленде, избирпункт оборудовали в гостинице, в конференц-зале под названием «Victoria». С намёком, так сказать, на победу самого достойного. За вожделенными бюллетенем люди стояли в очереди по часу.

Франция

Здесь участковая комиссия специально выехала к старейшей избирательнице — 102-летней баронессе Ирине Владимировне фон Дрейер. Она родилась в Москве в 1915 году, в 1920-м вместе с отцом-белоэмигрантом покинула родину, а в 2015-м восстановила российское гражданство. Другой видный француз с «красной книжицей», Жерар Депардье, приехал в посольство и опустил бюллетень в урну лично.

Жерар Депардье, приехал в посольство и опустил бюллетень в урну лично Фото: REUTERS

Жерар Депардье, приехал в посольство и опустил бюллетень в урну личноФото: REUTERS

Германия

Очереди в наше посольство в Берлине заставили вспомнить о временах развитого социализма. Но в этот раз люди пришли добровольно и готовы были ждать, несмотря на невиданный для весенней Германии мороз — минус пять градусов. Ещё бы, ведь около двух миллионов жителей ФРГ имеют российские корни, и многие сохранили гражданство РФ. Представители местной российской (или антироссийской, кто ж ее разберет) оппозиции пообещали выйти на митинг против результатов выборов в 16:00. То есть сами итоги ещё не подвели, а либералы уже их не признали. И митинг, в отличие от очередей в посольство, оказался действительно «массовым»: 10-15 человек при почти таком же количестве немецкой полиции.

Избирательный пункт в Германии открылся в здании посольства Фото: Алексей ВАРЕНОВ

Избирательный пункт в Германии открылся в здании посольстваФото: Алексей ВАРЕНОВ

Киргизия

В Средней Азии явка тоже била рекорды. В городах Киргизии открыли целых шесть изибручастков — на два больше, чем во время предыдущих выборов. Интернет облетел видеоролик с любительской записью очереди к посольству в Бишкеке — толпа людей растянулась на несколько кварталов. На посольском учёте здесь стоит свыше 20 тыс. человек с российскими паспортами, и гражданский долг исполнили свыше половины.

Очередь к посольству в Бишкеке растянулась на несколько кварталов. Фото: Антон Середа ​

Очередь к посольству в Бишкеке растянулась на несколько кварталов. Фото: Антон Середа ​

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